什麼是加密貨幣市值？





在加密貨幣行業，我們可能經常會談論某加密貨幣的市值和排名。但不少投資者可能對加密貨幣市值的具體概念和計算方式不太清楚。為清晰的介紹加密貨幣市值，本篇文章將從加密貨幣市值定義、計算方式、分類和作用等角度出發科普加密貨幣市值概念。









加密貨幣市值（Coin Market Cap，簡稱CMC）是指一個加密貨幣的總價值，即所有流通中的代幣價值總和。加密貨幣市值是一個評估加密貨幣規模的重要指標，也是投資者選擇加密貨幣的重要標準之一。有許多網站都可以查看加密貨幣市值，如：CoinMarketCap。









決定加密貨幣市值是兩個因素：①單價②流通供應量。單價是指一個加密貨幣當前的市場價格。流通供應量是指在市場上流通並可用於自由交易的代幣數量。結合上述兩個因素，可以得出計算加密貨幣市值的公式：加密貨幣市值=單價*流通供應量。





以比特幣為例，撰寫本文時，BTC單價為29,000USDT，流通供應量19,438,393 BTC，那麼BTC的市值為：

BTC市值=29,000USDT*19,438,393=563,713,397,000 USDT

這表明流通中的比特幣市值為563,713,397,000美元。









依據市值的大小，可以對加密貨幣分為以下3個大類：





3.1 大盤型加密貨幣





大盤型加密貨幣通常指市值超過100億美元的加密貨幣，具有更高的安全性和流動性，通常被認為是市場接受程度最高的加密貨幣。比如：比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。





3.2 中型加密貨幣





中型加密貨幣是指市值在10-100億美元的加密貨幣，和大盤加密貨幣相比，其波動性可能更強，共識基礎有待進一步提升。比如：萊特幣（LTC）和波卡（DOT）。





3.3 小盤型加密貨幣





小盤型加密貨幣的市值小於10億美元，這個種類裡面包含具有創新性和投資潛力的加密貨幣，其波動性極強，可能在短期顯著上漲或者下跌。比如：MEXC Token（MX）。但需要投資者注意的是，小盤型加密貨幣中可能存在部分欺詐項目，需要投資者自行甄別。









加密貨幣市值是一個重要的指標，其具有以下兩個作用：





4.1衡量加密貨幣的規模





加密貨幣市值是衡量加密貨幣規模的重要指標，可以反映某一加密貨幣在市場上的影響力。一般而言，市值越高表明其被市場接受程度越高，具有競爭優勢；而市值越低表明市場接受程度越低，缺乏競爭力。





4.2 影響加密貨幣價格的波動





一般而言，市值高的加密貨幣具有穩定性和可靠性，不容易受到價格波動的影響；市值低的加密活動波動性更強，更容易受到價格變化的影響。







