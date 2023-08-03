什麼是加密貨幣市值？

在加密貨幣行業，我們可能經常會談論某加密貨幣的市值和排名。但不少投資者可能對加密貨幣市值的具體概念和計算方式不太清楚。為清晰的介紹加密貨幣市值，本篇文章將從加密貨幣市值定義、計算方式、分類和作用等角度出發科普加密貨幣市值概念。
加密貨幣市值（Coin Market Cap，簡稱CMC）是指一個加密貨幣的總價值，即所有流通中的代幣價值總和。加密貨幣市值是一個評估加密貨幣規模的重要指標，也是投資者選擇加密貨幣的重要標準之一。有許多網站都可以查看加密貨幣市值，如：CoinMarketCap。
決定加密貨幣市值是兩個因素：①單價②流通供應量。單價是指一個加密貨幣當前的市場價格。流通供應量是指在市場上流通並可用於自由交易的代幣數量。結合上述兩個因素，可以得出計算加密貨幣市值的公式：加密貨幣市值=單價*流通供應量。
以比特幣為例，撰寫本文時，BTC單價為29,000USDT，流通供應量19,438,393 BTC，那麼BTC的市值為：
BTC市值=29,000USDT*19,438,393=563,713,397,000 USDT
這表明流通中的比特幣市值為563,713,397,000美元。
依據市值的大小，可以對加密貨幣分為以下3個大類：
3.1 大盤型加密貨幣
大盤型加密貨幣通常指市值超過100億美元的加密貨幣，具有更高的安全性和流動性，通常被認為是市場接受程度最高的加密貨幣。比如：比特幣（BTC）和以太坊（ETH）。
3.2 中型加密貨幣
中型加密貨幣是指市值在10-100億美元的加密貨幣，和大盤加密貨幣相比，其波動性可能更強，共識基礎有待進一步提升。比如：萊特幣（LTC）和波卡（DOT）。
3.3 小盤型加密貨幣
小盤型加密貨幣的市值小於10億美元，這個種類裡面包含具有創新性和投資潛力的加密貨幣，其波動性極強，可能在短期顯著上漲或者下跌。比如：MEXC Token（MX）。但需要投資者注意的是，小盤型加密貨幣中可能存在部分欺詐項目，需要投資者自行甄別。
加密貨幣市值是一個重要的指標，其具有以下兩個作用：
4.1衡量加密貨幣的規模
加密貨幣市值是衡量加密貨幣規模的重要指標，可以反映某一加密貨幣在市場上的影響力。一般而言，市值越高表明其被市場接受程度越高，具有競爭優勢；而市值越低表明市場接受程度越低，缺乏競爭力。
4.2 影響加密貨幣價格的波動
一般而言，市值高的加密貨幣具有穩定性和可靠性，不容易受到價格波動的影響；市值低的加密活動波動性更強，更容易受到價格變化的影響。
加密貨幣市值是一個加密貨幣流通中的代幣價值總和，是衡量加密貨幣規模的重要指標。加密貨幣的市值由單價和流通供應量計算得出。按照市值的大小，加密貨幣可以分為：①大盤型加密貨幣②中型加密貨幣③小盤型加密貨幣。加密貨幣市值有衡量加密貨幣規模和影響加密貨幣價格波動的重要作用。