







加密資產市場有一些不同於傳統金融市場的衍生品創新，最有代表性的是永續合約。合約作為一種金融工具，因其有效的波動性和風險管理而成為世界金融市場不可或缺的一部分。一部分人因為其復雜的交易手段而望而卻步，另一部分人因為其能有效成倍增加資本的優越性而愛不釋手：當您擁有足夠的知識和清晰的策略來增加您的資本時，它將從您交易的選擇中脫穎而出。本文將解釋什麽是永續合約及其運作方式，您還將了解這種金融工具的特點，為您之後的合約交易提供啟示。













永續合約（Perpetual Futures）的全名叫做「永續合約」，是以數字資產為標的的金融衍生品，它的英文縮寫是 PERP。例如，比特幣永續合約，就稱之為 BTC－PERP。與傳統期貨合約存在一定差異：





首先，永續合約沒有結算或到期日；





其次，其交易價格與現貨價格接近，而期貨合約的交易價差可能存在顯著的不同；





第三，通過資金費用機制錨定現貨市場價格。









顧名思義，永續合約是區別於常規期貨而存在的，因為它並沒有具體的交割日期。或者說，它並不存在執行期限。交易者可以在適合它的期限內持有交易。









傳統上，「結算」是指將資產轉換為現金。在永續合約交易中，無利可圖的頭寸被強制平倉，以避免交易者賬戶出現負余餘。反之，頭寸為正的結算即為盈利。結算中使用的價格，將用於計算倉位浮動盈虧以及判斷倉位的強平。





註

不同的交易所使用不同的結算價格。









在MEXC上，永續合約交易的基礎是標的合理價格，該價格是基於指數價格和市場價格綜合計算得出。因此，永續期貨合約的交易價格通常等於或接近現貨市場價格。正是因為這個價差，導致MEXCers在交易中會遇到「資金費率」。









幫助永續合約盡可能接近現貨價格的主要機制是融資；同時，永續合約的價格與現貨價格之間的差價（融資的價差，即「資金費率」）決定了誰支付誰接收。交易者在特定時間內根據他們的未平倉頭寸互相支付。





因此，多頭頭寸的交易者在資金費率為正時支付空頭，而當資金費率為負時，空頭支付多頭。詳細信息可以查閱每個交易對頁面中的「合約信息」。





交易者根據其市場頭寸的大小按比例支付或接收資金費用。這些付款僅在交易員與交易員之間進行；交易所不支付資金費用，也不收取為資金費用。





例如





















在MEXC上，您可以通過不同的金融工具來實現盈利的目的。在處理永續合約交易時，請您了解其機制，清楚每一筆的交易所發生的成本，並且不要投資超過您準備損失的金額。這些簡單的技巧將幫助您成功交易永續合約這樣有趣且有利可圖的金融工具。





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