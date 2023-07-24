mexc
市場現貨交易
HOT
合約交易M-Day 合約專場
主頁/學習指南/市場動向/熱點分析/XRP十年價格走勢回顧

XRP十年價格走勢回顧

#初階
#行業熱門
2023.07.24 MEXC
分享


Ryan Fugger於2004年創立瑞波支付（ RipplePay ）公司，其核心思想是建立一個能夠取代銀行體系的點對點支付網絡。2012年，Ryan Fugger將瑞波支付公司交給了比特幣早期先驅Jed McCaleb，隨後Jed McCaleb邀請Chris Larsen擔任執行主席，幾人共同創建了OpenCoin項目。

2013年1月，該公司推出了加密貨幣 XRP（瑞波幣），並且將 XRP 的總供應量限定在 1000 億， XRP 的初始私募價格為0.0000001美元。Google Ventures、Andreessen Horowitz和 Bitcoin Opportunity Fund 等投資機構參與私募融資。同年，XRP以0.0058美元的價格進入市場。2013年底，OpenCoin更名為Ripple Labs。2015年，Ripple Labs改名為Ripple。2018年，XRP迎來歷史最高價3.84美金，相比私募價上漲近4000萬倍，相比進入市場初價上漲660倍，也因此XRP被譽為「妖幣」。

從私募價到最高價，XRP大致經歷了以下幾波重要的上漲走勢：
图片来源于：CoinMarketCap

①第一次上漲
2013年，XRP代幣進入市場的初始價格為0.0058美元，此後的幾年內代幣價格不溫不火，一直在市場初始價格上下徘徊。直到2017年3月至2017年5月，代幣價格從0.006美元飆升至最高0.37美元，漲幅高達60倍。隨後價格緩慢下跌，直到2017年12月跌至0.23美元。

②第二次上漲
2017年底，比特幣和區塊鏈行業逐漸走向大眾視野。在此背景之下，XRP再次開始飆升。2017年12月，XRP從0.23美元左右開始啟動，到2018年1月，XRP迎來歷史最高價3.84美元，漲幅16倍。此後幾個月，隨着市場遇冷和資金撤退，XRP一路下跌至0.5美元左右（2018年4月數據），相比巔峰跌去近90%。雖然2018年5月，XRP迎來短暫反彈，但是反彈後價格持續下挫。在2018年下半年到2021年3月，XRP的價格一直0.2-0.6美元附近上下波動。

③第三次上漲
2021年，區塊鏈行業基本面開始轉好，諸如NFT等創新應用層出不窮。基本面的轉好體現在了數字貨幣的價格上。2021年3月底，XRP的價格任處於0.5美元左右的低位，但在4月份，XRP上漲至1.8美元左右，在5月份也維持了1.5美元左右的高位。隨後價格開啟緩慢下跌，直到2021年7月，價格下跌至0.6美元的低位。

④第四次上漲
2021年7月底開始，XRP再次迎來了一波反彈上漲。2021年9月初，XRP迎來本輪反彈上漲的最高點1.35美元。XRP的價格在1美元附近維持到了2021年11月。隨後，XPR開始下跌，雖然中間有過短暫反彈，但跌勢一直未能止住。2022年5月，XRP終於在0.4美元附近迎來階段底部。

⑤第五次上漲開啟？
2022年5月-2023年7月初，XRP一直在0.4-0.5美元盤整。在7月中旬，美國法官裁定 XRP代幣「從表面上看不一定是證券」，其出售並未違反聯邦證券法。受此利好消息影響，2023年7月13日，XRP再次開始上漲，從0.45美元左右漲至0.8美元附近，單日漲幅超過70%。本次爆發式上漲是否標誌着XRP開啟新一輪的上漲走勢？讓我們拭目以待。


新手福利

立即註冊，免費領取新人福利大禮包，高達1,000USDT合約贈金在等您！

關於我們
關於
用戶協議
隱私政策
風險告知
M-Ventures
MEXC Blog
服務
買幣
下載 App
費率
邀請好友
代理計畫
API
機構服務
如何購買
加密貨幣信息
加密貨幣價格
用戶支持
聯繫客服
幫助中心
公告中心
新手學院
大客戶權益
提交諮詢
改進建議
舉報異常資金
司法協助
官方驗證通道
買幣
買比特幣
買以太坊
買MX Token
買XRP
買Solana
聯繫我們
商務合作
機構合作
媒體合作
上幣申請
社區

© 2024 MEXC.COM