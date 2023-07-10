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7月MEXC創作者聯盟KOL 招募
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7月MEXC創作者聯盟KOL 招募
2023.07.10 MEXC
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Hi MEXCer,
非常感謝大家6月的積極參與，我們收到了很多優質的文章和內容，期待7月再次看到更多的內容。
7月的內容創作關鍵詞如下：
MX Token
陽光普照活動
Launchpad照活動
Futures M-Day照活動
請在7月30日前提交內容鏈接到
Google表單
。
我們將會及時整理並進行評估打分。請注意：請將您的文章放到Google doc, blog或者Medium再提交給我們。
活動獎勵規則和細節請查看：
創作者聯盟KOL獎勵機制
如果您有任何疑問，可以通過
mexcinfluencer@mexc.com
聯繫我們。
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