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什麽是XRP（瑞波幣）？

2023.06.23 MEXC
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XRP（瑞波幣）是專用於國際匯款的一種加密貨幣代幣。除了穩定幣和交易所幣，XRP的市值僅次於比特幣和以太坊，位於第三。本文將為初學者簡單介紹一下XRP。


1.專註於國際資金轉移


XRP是主要由總部設在舊金山的金融科技公司Ripple Labs Inc開發的一種代幣。XRP旨在被金融機構用作國際資金轉移的橋梁貨幣。


通過SWIFT進行的傳統國際匯款需要高額費用和時間，不適合小額國際匯款。這是因為併非所有SWIFT的金融機構成員都直接連接上，在許多情況下，如果不通過其他銀行，即所謂的 "代理銀行"，就無法轉移資金。通過多個銀行轉賬不僅要花費手續費和時間，而且每次通過銀行時還可能會受到匯率的影響。


另一方面，XRP網絡允許金融機構使用XRP直接嚮其他銀行跨國匯款。與SWIFT不同，即使金融機構之間沒有預先連接，也可以不通過代理銀行直接匯款，減少了國際匯款所需的時間和費用。這是一項將大大改變小額國際匯款的技術。


2.不使用區塊鏈


XRP與許多其他代幣不同的是，它不使用區塊鏈。 相反，它使用一種名為XRP Ledger的分佈式賬本技術和一種名為瑞波協議共識算法(Ripple Protocol Consensus Algorithm, RPCA)的授權算法。


比特幣使用工作量證明算法，需要挖礦來批准交易，這不可避免地需要時間。另一方面，XRP只需要80%的交易驗證者批准交易，不需要挖礦。因為區塊可以在很短的時間內被添加到XRP賬本中，XRP每秒可以處理1500筆交易，併且只需要幾秒鐘就可以發送。能做到這一點，是因為XRP是一種用於國際匯款的代幣，這要求在短時間內可以處理大量的交易。


XRP的驗證者名單被稱為獨特節點列錶（UNL），最初包括由瑞波公司選擇的金融機構，但在批評其過於中心化之後，目前正逐漸被瑞波公司以外的第三方選擇的驗證者所取代。


3.發行量和鎖定


XRP的總發行量為1000億XRP。在2012年發佈時，1000億XRP已經全部發行完畢，目前沒有發行新的XRP。


到目前為止，瑞波公司已經擁有了總發行量的一半以上。由於擁有如此大量的XRP，用戶一直擔心，如果瑞波公司在市場上出售大量的XRP，價格會崩盤。也許這就是為什麽該公司在2022年第三季度的市場報告中宣佈，瑞波公司的XRP持有量首次跌破總發行量的50%。


此外，瑞波公司持有的部分XRP被鎖定（凍結）在托管（存放在第三方）。


就XRP而言，金融機構將其用於國際匯款，因此不論是其價格暴跌或突然飆升都會產生問題。如果金融機構對XRP的需求激增，或者大戶大量購入XRP，那麽價格很容易飆升。瑞波公司鎖定的XRP也被用來穩定XRP的價格，例如，在這種價格飆升期間，將其釋放到市場上以降低價格。


4.XRP牽扯法庭案件


盡管XRP看起來是如此創新的代幣，但它目前卻卷入了一個正在進行的法庭案件。2020年，美國證券交易委員會（SEC）認為XRP是一種證券，併以他們在未經註冊的情況下通過銷售XRP籌集資金為由起訴了瑞波公司的高管。


XRP是否是一種證券，不僅對瑞波公司，而且對整個加密貨幣行業都是一個重要問題。這是因為如果法院認定XRP是一種證券，就意味著其他加密貨幣也是證券，整個加密貨幣行業將受到美國證券交易委員會的監管，這將大大限制每個代幣和項目方所能做到的。


截至 2023 年 7 月 14 日，Ripple Labs 和 SEC 拉鋸了長達三年的訴訟案終於有了定論，法院宣判 XRP 不是證券。結果公布後，XRP 短時間代幣價格漲超 15%，24 小時漲幅達到 92.89%，代幣價格突破 0.9 美元。這次訴訟的勝利，不僅僅是瑞波公司的勝利，或許未來會成為加密監管的重要轉折點，具有更深遠的時代意義。


免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

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