MX代幣是由MEXC交易所獨立發行的代幣。除了具備各種福利外，其價格也因為定期銷毀而相對穩定。目前，1個MX約等於3個USDT。

以下是MX代幣的特點介紹。









持有MX代幣的用戶可以參與陽光普照和Launchpad。在這些活動中，用戶可以對尚未上市的加密貨幣項目進行投入。如果投入數量超過規定的閾值，該項目的代幣將上線，併且會免費分發給用戶。

要參與陽光普照，用戶需要連續持有1,000個MX以上的代幣達15天。要參與Launchpad，用戶需要連續持有1,000個MX以上的代幣達30天。在任何一項活動中，只有在現貨賬戶中的MX代幣才會計入，而且持有的MX代幣越多，用戶可以進行的投入也越多。

用戶可通過參與陽光普照和Launchpad活動獲得免費的代幣空投，且無需支付其他任何費用。持有的MX代幣僅用於考量投入數量，併不會在投入後被凍結，用戶可以自由運用這些MX代幣。

通過陽光普照活動分發的代幣數量按以下方式確定：

獎勵金額 = 本人有效投入金額 / 所有用戶的有效投入金額 × 獎金池總額

有效投入金額 = 實際投入金額 × 投入繫數





雖然有點復雜，但投入金額越大，投入繫數就越大。舉個例子，假設1,000個MX的投入繫數為1，3,000個MX的投入繫數為1.05，併假設只有一個用戶投了1,000個MX，另一個用戶投了3,000個MX。





如果不考慮投入繫數，那麽投了3,000個MX的用戶將獲得比投了1,000個MX的用戶多3倍的代幣。但實際上，由於存在投入繫數，他將獲得大約3.15倍的代幣。投入量越大，在空投活動中可獲得的獎勵越高。

在Launchpad活動中，用戶可以在活動頁面上查看預估獎勵和實際獎勵。

將MX代幣轉入合約賬戶併使用MX代幣支付U本位合約交易手續費，可以享受10%的摺扣。





此外，持有MX代幣，併通過邀請碼等方式邀請新用戶註冊MEXC，即可獲得新用戶交易手續費的返傭。返傭對象是新用戶的現貨、杠桿ETF和合約交易中產生的交易手續費。返傭的時間範圍為新用戶註冊完成後的1080天（約為3年）。





如果在2022年8月30日之後邀請新用戶註冊的情況下，那麽MX代幣持有量低於20,000個MX的邀請人可以獲得30%的返傭，而持有量超過20,000個MX的邀請人可以獲得70%的返傭。

MX代幣的流通量受到MEXC定期銷毀的控制。當加密貨幣被銷毀後，流通量減少，稀缺性增加。稀缺性的增加通常會導致價格上升，因此可以說MX代幣相對於沒有銷毀機制的加密貨幣而言，更不容易貶值。





MEXC將其利潤的40%用於購買和銷毀MX代幣。在2023年第一季度，銷毀的MX代幣數量將超過2,000,000個。這是為了保持MX代幣的循環供應量為1億枚。值得一提的是，MX代幣的銷毀方式將根據MEXC社區的投入結果而定。





※請註意，上述信息基於文章撰寫時的數據。請在各個活動頁面上確認最新信息。

※本文僅提供信息，在您決定是否投資項目時，請仔細評估風險併根據自身風險承受能力做出決策。