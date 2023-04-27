創作者聯盟KOL獎勵機制









一、如何參與

1.挑選話題，每月我們將提供幾個主題詞給所有創作者，創作者只需要從裏面選取一個

主題進行創作即可

2.發佈文章到自己的社交媒體平臺

3.將相關發佈鏈接發佈給我們，在月底我們將對所有內容進行評選後公佈結果





二、獎勵設置

1.每個參加者都有機會獲得我們准備的獎勵。各語言每月評選出最優秀內容top5獲得以下獎勵：

Top1 500USDT 1人 Top2 400USDT 1人 Top3- Top5 300USDT/人 3人

所有參加活動的合格但沒有獲獎的用戶，均可獲得20U合約體驗金。





2.社交媒體平臺獎勵

如果參賽者在自己社交媒體平臺分享自己寫的MEXC文章，即可獲得以下獎勵：

2.1粉絲數作為額外獎勵的一種，滿足以下即可獲得額外獎勵：

社交媒體平臺粉絲數>10000 500usdt 5000社交媒體平臺粉絲數<10000 300usdt 1000<社交媒體平臺粉絲數<5000 200usdt 500<社交媒體平臺粉絲數<1000 100usdt





2.2 社交媒體傳播獎

該獎是針對用戶分享自己寫好的MEXC文章，該文章的轉發評論點贊數也是額外獎勵的一種，滿足以下條件均可獲得相應獎勵

社交媒體平臺粉絲數>10000 500usdt 5000社交媒體平臺粉絲數<10000 300usdt 1000<社交媒體平臺粉絲數<5000 200usdt 500<社交媒體平臺粉絲數<1000 100usdt





2.3 MEXC分享獎

MEXC平臺把相關文章發到MEXC官方推特，該文章帖子7天的互動數（轉發,評論,點贊數)作為額外獎勵的一種，滿足一下條件均可以獲得相應獎勵。

文章的轉發評論點贊>1000 500usdt 500<文章的轉發評論點贊<1000 300usdt 100<文章的轉發評論點贊<500 200usdt 100<文章的轉發評論點贊<200 100usdt

如果用戶同時滿足以上4種獎勵，獎勵會被纍積。





三.文章評判標准

我們接受繁體中文，英語，日語，韓語，俄語、越南語，土耳其語等7種語言的文章，同時各語言

都會由母語的裁判進行內容的評判。主要圍繞以下幾點來進行，每個點2分，共計10分：

評價標准 分數 評判細節 和MEXC的關聯性 2分 1.是否是關於MEXC，如果不是，該項為0分 2.MEXC的相關內容是否積極正面，如果有負面，該項為0分 是否圍繞主題詞 2分 1.是否是從主題詞裏面抽選的，如果不是，該項為0 2.是否圍繞其中一個主題詞展開，而不是主題詞的堆砌 文章邏輯是否清晰 2分 1.行文流暢，符合當地語言的規範，沒有語序不通 2.文章有層次結果，語言簡潔 是否具有傳播性和教育性 2分 1.文章是否有知識教育和科普性 2.文章是否通俗易懂，便於分享 是否有創意 2分 1.是否有很新穎的切入點 2.文章是否讓人眼前一亮，比如是否有比較，舉例，圖片等





四.活動說明

1.我們將通過官方郵件或者tele和用戶自己提供的tele號和創作者取得聯繫

2.所有獲獎者的文章，創作者同意授予MEXC具有對文章的使用,編輯，傳播的權利

3.每月每人選取一個主題進行創作

4.MEXC保留最終活動解釋權，同時保留自行決定取消或修改計劃或計劃規則的權利







