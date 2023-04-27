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創作者聯盟KOL獎勵機制

2023.04.27 MEXC
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一、如何參與
1.挑選話題，每月我們將提供幾個主題詞給所有創作者，創作者只需要從裏面選取一個
主題進行創作即可
2.發佈文章到自己的社交媒體平臺
3.將相關發佈鏈接發佈給我們，在月底我們將對所有內容進行評選後公佈結果


二、獎勵設置
1.每個參加者都有機會獲得我們准備的獎勵。各語言每月評選出最優秀內容top5獲得以下獎勵：
Top1
500USDT
1人
Top2
400USDT
1人
Top3- Top5
300USDT/人
3人
所有參加活動的合格但沒有獲獎的用戶，均可獲得20U合約體驗金。


2.社交媒體平臺獎勵
如果參賽者在自己社交媒體平臺分享自己寫的MEXC文章，即可獲得以下獎勵：
2.1粉絲數作為額外獎勵的一種，滿足以下即可獲得額外獎勵：
社交媒體平臺粉絲數>10000500usdt
5000社交媒體平臺粉絲數<10000300usdt
1000<社交媒體平臺粉絲數<5000200usdt
500<社交媒體平臺粉絲數<1000100usdt


2.2 社交媒體傳播獎
該獎是針對用戶分享自己寫好的MEXC文章，該文章的轉發評論點贊數也是額外獎勵的一種，滿足以下條件均可獲得相應獎勵
社交媒體平臺粉絲數>10000500usdt
5000社交媒體平臺粉絲數<10000300usdt
1000<社交媒體平臺粉絲數<5000200usdt
500<社交媒體平臺粉絲數<1000100usdt

2.3 MEXC分享獎
MEXC平臺把相關文章發到MEXC官方推特，該文章帖子7天的互動數（轉發,評論,點贊數)作為額外獎勵的一種，滿足一下條件均可以獲得相應獎勵。
文章的轉發評論點贊>1000500usdt
500<文章的轉發評論點贊<1000300usdt
100<文章的轉發評論點贊<500200usdt
100<文章的轉發評論點贊<200100usdt
如果用戶同時滿足以上4種獎勵，獎勵會被纍積。


三.文章評判標准
我們接受繁體中文，英語，日語，韓語，俄語、越南語，土耳其語等7種語言的文章，同時各語言
都會由母語的裁判進行內容的評判。主要圍繞以下幾點來進行，每個點2分，共計10分：
評價標准 分數評判細節
和MEXC的關聯性2分1.是否是關於MEXC，如果不是，該項為0分
2.MEXC的相關內容是否積極正面，如果有負面，該項為0分
是否圍繞主題詞2分1.是否是從主題詞裏面抽選的，如果不是，該項為0
2.是否圍繞其中一個主題詞展開，而不是主題詞的堆砌
文章邏輯是否清晰2分1.行文流暢，符合當地語言的規範，沒有語序不通
2.文章有層次結果，語言簡潔
是否具有傳播性和教育性2分1.文章是否有知識教育和科普性
2.文章是否通俗易懂，便於分享
是否有創意2分1.是否有很新穎的切入點
2.文章是否讓人眼前一亮，比如是否有比較，舉例，圖片等


四.活動說明
1.我們將通過官方郵件或者tele和用戶自己提供的tele號和創作者取得聯繫
2.所有獲獎者的文章，創作者同意授予MEXC具有對文章的使用,編輯，傳播的權利
3.每月每人選取一個主題進行創作
4.MEXC保留最終活動解釋權，同時保留自行決定取消或修改計劃或計劃規則的權利



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