創作者聯盟KOL獎勵機制

Top1
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Top2
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Top3- Top5
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|評價標准
|分數
|評判細節
|和MEXC的關聯性
|2分
|1.是否是關於MEXC，如果不是，該項為0分
|2.MEXC的相關內容是否積極正面，如果有負面，該項為0分
|是否圍繞主題詞
|2分
|1.是否是從主題詞裏面抽選的，如果不是，該項為0
|2.是否圍繞其中一個主題詞展開，而不是主題詞的堆砌
|文章邏輯是否清晰
|2分
|1.行文流暢，符合當地語言的規範，沒有語序不通
|2.文章有層次結果，語言簡潔
|是否具有傳播性和教育性
|2分
|1.文章是否有知識教育和科普性
|2.文章是否通俗易懂，便於分享
|是否有創意
|2分
|1.是否有很新穎的切入點
|2.文章是否讓人眼前一亮，比如是否有比較，舉例，圖片等