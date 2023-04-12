如何查看合約賬戶資金和持倉情況

















MEXCers可以在合約交易界面「 可用」處查看資金。









MEXCers可以在 【資產】- 【合約】中查看資金。













MEXCers可以在合約交易界面下方查看您的當前的持倉信息，例如當前倉位的 【持倉量】、 【預估強平價格】、【未實現盈虧】，在這裡MEXCers還可以通過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。













MEXCers可以在合約交易界面「 可用」處查看資金。









MEXCers可以在 【資產】- 【合約】中查看您的資金。













MEXCers可以在合約交易界面下方查看您的當前的持倉信息，例如當前倉位的 持倉量、 預估強平價格、未實現盈虧，在這裡MEXCers還可以通過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。





當MEXCers點擊右上角「 平鋪視圖」按鈕時，可以查看所有交易對的持倉情況。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



