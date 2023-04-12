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如何查看合約賬戶資金和持倉情況
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如何查看合約賬戶資金和持倉情況
#初階
#合約
#新手入門
2023.04.13 MEXC
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MEXCers在參與
合約交易
時，可以在合約交易界面的合約帳戶中劃轉查看資金，以及在合約交易界面查看持倉情況。
1. 從MEXC App端
1.1
查看合約賬戶資金
MEXCers可以在合約交易界面「
可用
」處查看資金。
MEXCers可以在 【
資產】
- 【
合約】
中查看資金。
1.2
查看持倉情況
MEXCers可以在合約交易界面下方查看您的當前的持倉信息，例如當前倉位的 【
持倉量】
、 【
預估強平價格】、【未實現盈虧】
，在這裡MEXCers還可以通過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。
2. 從MEXC網頁端
2.1
查看合約賬戶資金
MEXCers可以在合約交易界面「
可用
」處查看資金。
MEXCers可以在 【
資產】
- 【
合約】
中查看您的資金。
2.2
查看持倉情況
MEXCers可以在合約交易界面下方查看您的當前的持倉信息，例如當前倉位的
持倉量
、
預估強平價格、未實現盈虧
，在這裡MEXCers還可以通過增加倉位保證金來減少強制平倉的風險。
當MEXCers點擊右上角「
平鋪視圖
」按鈕時，可以查看所有交易對的持倉情況。
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