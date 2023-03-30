一文通曉即將來臨的「上海升級」：為何萬眾矚目？

那為什麽這次升級被關註並且稱之為重要的升級呢？我們可以從升級前後的變化中找到答案。
上海升級之前，以太坊就已經完成了從挖礦（PoW）到質押（PoS）的生成方式。
增添三大以太坊協議：
EIP-4895：提供更靈活的質押機製
EIP-3855：旨在提高以太坊網絡的交易速度
EIP-3860：旨在降低交易費用
助於改善以太坊網絡在 DeFi 和 NFT 等應用領域的使用體驗，提高以太坊生態系統的可用性和吸引力。
由於是質押（PoS）的方式，那麽升級前是有大量ETH質押在以太坊生態鏈上，並且沒有任何收益可以提取。 質押在以太坊上的ETH以及收益有概率都可以提取出來。
總而言之，我們可以理解為，上市公司將一部分股票鎖倉長達兩年，當公司完成技術革新之後，這些股票連著股息都將釋放在市場中。
此次上海升級對整個以太坊鏈的所有經濟生態都將被影響。
NFT的興起可以追溯2021年，通過2021年和2022年初創造NFT的狂熱，以太坊生態鏈獲得了不少良好的用戶體驗和高額的Gas費用。此次升級又將提高ETH的交易速度和降低交易成本，必將再度增強NFT生態的「吸金」能力，對投資NFT和Web3.0項目來說，是一個賺取回報的契機。
當ETH的使用成本降低，以及本身技術性的革新出現後，ETH的內源性價值得到持續性的提升。這也是為什麽，從年初至今，ETH價格已由1200美元附近上漲至1800美元附近，漲幅約為50%。
在每個epoch即約每6.4分鐘，只能有6個驗證節點可以提取質押的以太幣。每天最多1350個驗證者退出質押，以此估算，在上海升級後以太坊每天只容許最多43,200ETH被提取。
各大ETH2.0協議提供最低近4.8%質押的APY（年化收益率）並還有很大上行空間，如果有質押者退出則很可能會有相當一部分用戶湧入質押。
對於現在已經持有ETH的MEXCers來說，由於ETH具備升值預期，繼續持有和利用MEXC Savings去獲得更多ETH回報是一個不錯的選擇。 在MEXC，您可以獲得ETH。同時，通過此次的「上海升級」，MEXC也將為您無論是購買NFT還是投資Web3.0項目，提供最優質的金融服務。