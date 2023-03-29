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2023年L2賽道大爆發，Polygon推出zkEVM給MEXCers帶來了什麽？

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2023.03.30 MEXC
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1. 什麽是zkEVM？


zkEVM=Zero Knowledge + Ethereum Virtual Machine

zkEVM，就其本身的技術屬性上來說，是一個非常復雜且耗時的工程，所以一句話是很難解釋清楚的。但是，如果從zkEVM的功能上談，它最大的存在意義就是兩種技術的完美結合體。這兩種技術分別是Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine(EVM)。所以，要想了解zkEVM，我們可以先從認識這兩個技術開始。

1.1 Zero Knowledge（零知識）


零知識證明指一方向另一方發送加密證明，在不透露數據內容的情況下證明自己擁有某個數據

這種數據傳輸方式極大地保障了傳輸雙方的隱私提高了數據的安全性

同時，線下拓展方案（Off-chain scalability solution）也通過運用Zero Konwledge提高了上傳交易有效性證據的速度

1.2 Ethereum Virtual Machine（以太坊虛擬機）


比特幣區塊鏈裏是沒有虛擬機的。因為比特幣的核心功能是分布式存儲數據，我們可以在這個網絡裏記錄、驗證、存儲及復製交易數據。

以太坊去中心化的「世界計算機」，開發者們還可以在這個操作系統上構建去中心應用程序，這就意味著以太坊不僅要能夠分布式數據存儲，還需要計算、運行代碼、溝通交流等。所以，以太坊虛擬機就是智能合約的運行環境

我們只要太坊區塊鏈上交易時，以太坊虛擬機會執行以下流程：

1）確認轉賬額是否正確、驗證簽名的有效性、驗證該交易的nonce是否與該特定交易帳戶的nonce匹配。如果存在不匹配，交易將返回。

2）計算轉賬所需的費用，並收取Gas

3）運行轉賬操作。

綜上，zkEVM通過結合Zero Knowledge和Ethereum Virtual Machine提高了以太坊區塊鏈的安全性交易速度

2. 為什麽 zkEVM 如此重要？


2.1 安全的可擴展性：


L2上智能合約所執行的交易同樣可以在 L1 上得到可靠型驗證，而無需節點重新執行操作。

2.2 更便宜的成本：


ZK-Rollups可以將最少的數據發布到以太坊：相當於打包數據，然後一起放到鏈上，每一筆交易將分攤這筆交易費用。

所以，ZK-Rollups 可以降低去中心化交易所、NFT 市場、預測市場等dApp的使用成本。

2.3 更快的最終確定性和資本效率：


使用 ZK-rollups後，在zkEVM中執行的交易通常在它們發布到以太坊後立即完成

更快的最終確定性非常適合高級用戶，例如NFT交易員、DeFi 投資者或需要無縫轉移資產（尤其是在L1和L2之間）的套利交易員。

2.4 網絡效應：


構建與EVM兼容的zkEVM的最重要原因是利用以太坊的網絡效應。作為全球最大的智能合約平臺，以太坊擁有龐大的生態系統，為開發者和項目提供價值

3. 如何在MEXC上投資L2賽道？


3.1 如果MEXCers想要長期投資的話，最直接的方式就是獲得現貨Polygon代幣。作為依附於以太坊區塊鏈的L2平臺擁有的生態鏈是具有最廣闊的升值空間

3.2 相同增值邏輯下，投資現貨ETH也是一個不錯的選擇。

3.3 如果對L2賽道的各個項目均非常感興趣，不妨試試在MEXC上了解這些代幣並投資這些項目


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