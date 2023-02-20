謹防在Telegram上的詐騙

Telegram中近期出現多種類型的詐騙，用戶需要提高警惕，謹防被騙。以下幾類詐騙形式在Telegram中很常見，如您遇到如下情況請註意風險。

Telegram中可能隨時會有陌生人私信您，如果有人推薦項目讓您轉賬或讓您註冊不明軟件，請提高警惕，避免造成資金損失或被盜取信息。您可能也會收到不明來路的鏈接或者陌生文件，文件名多為官方公告或黃色信息，此文件很可能是木馬病毒，切勿輕易下載點擊。陌生人私聊不要輕易相信，如果被打擾可以選擇屏蔽；無故給您發送的陌生文件、鏈接不要輕易點擊；



App的官方渠道驗證在 「幫助與支持」->「官方驗證渠道」

Web的官方渠道驗證在網站最底部 「支持」->「官方驗證渠道」 當您在官方群內詢問平臺業務時，可能會收到冒充官方人員的私聊信息，比如引導您領取口令紅包，或者以幫解除風控為由要求您提供信息等等，請勿相信，更不要提供任何賬戶信息。官方人員不會主動私聊任何用戶，請勿輕易相信聲稱官方人員的私信，如需聯系請認準群內管理員標識；在Telegram中有任何人聲稱可以幫您解除風控的都是詐騙，請勿相信；平臺官方不會無故主動發短信或致電客戶，任何以各種名義索要密碼、短信及谷歌驗證碼的均為騙子，切勿提供相關信息，如遇到此種情況您可以在MEXC官方網站平臺進行官方渠道驗證； 官方渠道驗證入口 App的官方渠道驗證在 「幫助與支持」->「官方驗證渠道」Web的官方渠道驗證在網站最底部 「支持」->「官方驗證渠道」

如果您想購買或出售USDT盡量不要私下交易，謹防被騙。如果有人私信主動聯系您低價換購USDT或高價收購USDT，或者遇到假冒官方人員的擔保交易，請您提高警惕，防止不必要的資金損失。私下交易的安全無法保障且通常多為詐騙，您可以在官方交易平臺進行買賣虛擬貨幣。

Telegram中如有人發送違規圖片及視頻，提供盜竊USDT、黑名單USDT等違規信息，以及不明項目廣告和賭博信息，請勿相信，您可以選擇直接屏蔽此人消息或群內@管理員進行舉報。

詐騙人員可能會冒充你的好友，以恢復賬號為理由，向您索要您的Telegram聊天界面截圖，一旦您提供，您的登陸驗證碼（Login code）將會泄露，詐騙人員可能通過登陸驗證碼登陸您的賬戶。或冒充好友與您借款，或索要其他信息，您需要仔細鑒別。

請用戶註意，目前Telegram沒有提供中文安裝程序，第三方搜索引擎查找到的中文安裝程序大部分存在後門，請不要使用。

詐騙人員通常會註冊與管理員相近用戶名的賬號，來進行詐騙。例如O與0（英文O與數字0相近）、l與I（英文l與大寫英文i相近）等。

总结以上内容，我们提出以下建议，以帮助您避免Telegram上的诈骗和损失：