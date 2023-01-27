M-Day合約專場教程

從MEXC App首頁點擊「M-Day合約專場」

點擊「我已知曉」即可進入「當前活動」頁面，或者點擊「今日不再提示」以取消今日提醒

在「當前活動」中尋找狀態為「進行中」的M-Day合約活動，並且點擊「登記贏取獎勵」

登記之前，請了解活動基本信息，比如，「總獎池」，「中簽數」，以及「距離交易結束」的時間

您也可以了解到诸如「交易開始時間」以及「公布中獎時間」等活動流程，點擊「活動規則」獲取更多信息。

在該活動頁面了解「交易規則」和「項目信息」，比如，「項目亮點」

點擊「立即登記」，在「溫馨提示」中點擊「確定」

您的合約交易額必須達到最低要求才能繼續登記

在活動頁面「我的獎勵」中查看「獎勵記錄」

在「當前活動」中查看「獎勵記錄」

在「獎勵記錄」中，可以通過「起始日期」查詢每個合約活動

「當前活動」下方即是「歷史活動」，點擊「查看更多」可獲取更多活動信息

在MEXC首頁點擊「M-Day合約專場」

點擊「我已知曉」即可進入「當前活動」頁面，或者點擊「今日不再提示」以取消今日提醒

在「當前活動」中尋找狀態為「進行中」的M-Day合約活動，並且點擊「登記贏取獎勵」

登記之前，請了解活動基本信息，比如，「總獎池」，「中簽數」，以及「距離交易結束」的時間

您也可以了解到诸如「交易開始時間」以及「公布中獎時間」等活動流程，點擊「活動規則」獲取更多信息。

在該活動頁面了解「交易規則」和「項目信息」，比如，「項目亮點」

點擊「立即登記」，在「溫馨提示」中點擊「確定」

您的合約交易額必須達到最低要求才能繼續登記

在活動頁面「我的獎勵」中查看「獎勵記錄」

在「當前活動」中查看「獎勵記錄」

在「獎勵記錄」中，可以通過「起始日期」查詢每個合約活動

「當前活動」下方即是「歷史活動」