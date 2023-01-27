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M-Day合約專場教程

2023.01.28 MEXC
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MEXC App

  1. 第一步：進入「M-Day合約專場」

從MEXC App首頁點擊「M-Day合約專場」
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  1. 第二步：「溫馨提示」

點擊「我已知曉」即可進入「當前活動」頁面，或者點擊「今日不再提示」以取消今日提醒
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  1. 第三步：「進行中」的M-Day合約活動

在「當前活動」中尋找狀態為「進行中」的M-Day合約活動，並且點擊「登記贏取獎勵」
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  1. 第四步：「基本信息」和「距離交易結束」時間

登記之前，請了解活動基本信息，比如，「總獎池」，「中簽數」，以及「距離交易結束」的時間
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  1. 第五步：活動流程和「活動規則」

您也可以了解到诸如「交易開始時間」以及「公布中獎時間」等活動流程，點擊「活動規則」獲取更多信息。
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  1. 第六步：「交易規則」和「項目信息」

在該活動頁面了解「交易規則」和「項目信息」，比如，「項目亮點」
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  1. 第七步：「立即登記」

點擊「立即登記」，在「溫馨提示」中點擊「確定」
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  1. 第八步：未達到活動「最低交易額」

您的合約交易額必須達到最低要求才能繼續登記
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  1. 第九步：「獎勵記錄」

  • 在活動頁面「我的獎勵」中查看「獎勵記錄」
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  • 在「當前活動」中查看「獎勵記錄」
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  • 在「獎勵記錄」中，可以通過「起始日期」查詢每個合約活動
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  1. 第十步：「歷史活動」

「當前活動」下方即是「歷史活動」，點擊「查看更多」可獲取更多活動信息
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MEXC Global

  1. 第一步：進入「M-Day合約專場」

在MEXC首頁點擊「M-Day合約專場」
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  1. 第二步：「溫馨提示」

點擊「我已知曉」即可進入「當前活動」頁面，或者點擊「今日不再提示」以取消今日提醒
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  1. 第三步：「進行中」的M-Day合約活動

在「當前活動」中尋找狀態為「進行中」的M-Day合約活動，並且點擊「登記贏取獎勵」
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  1. 第四步：「基本信息」和「距離交易結束」時間

登記之前，請了解活動基本信息，比如，「總獎池」，「中簽數」，以及「距離交易結束」的時間
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  1. 第五步：活動流程和「活動規則」

您也可以了解到诸如「交易開始時間」以及「公布中獎時間」等活動流程，點擊「活動規則」獲取更多信息。
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  1. 第六步：「交易規則」和「項目信息」

在該活動頁面了解「交易規則」和「項目信息」，比如，「項目亮點」
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  1. 第七步：「立即登記」

點擊「立即登記」，在「溫馨提示」中點擊「確定」
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  1. 第八步：未達到活動「最低交易額」

您的合約交易額必須達到最低要求才能繼續登記
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  1. 第九步：「獎勵記錄」

  • 在活動頁面「我的獎勵」中查看「獎勵記錄」
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  • 在「當前活動」中查看「獎勵記錄」
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  • 在「獎勵記錄」中，可以通過「起始日期」查詢每個合約活動
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  1. 第十步：「歷史活動」

「當前活動」下方即是「歷史活動」
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