KYC（Know Your Customer）是金融服務提供商必須滿足的常見監管需求。KYC檢查主要打擊來自非法活動的資金和洗錢活動。KYC是反洗錢監管的關鍵措施。金融機構和服務提供商需要實施更全面的KYC程序來保護客戶及其資產。

如果您在金融服務或加密貨幣交易所開設了賬戶 ，建議您完成KYC認證。KYC要求金融服務提供商收集並驗證其客戶身份信息。KYC政策有助於打擊洗錢、恐怖組織融資、欺詐和非法轉移資金。

KYC通常是主動的進行。大多數金融服務提供商在進行金融交易之前，會在新用戶創建過程中建議客戶進行KYC。在某些情況下，可以在沒有KYC的情況下創建帳戶，但往往對應功能受到限製。

進行KYC時，可能會要求您提供以下信息：身份證、駕駛執照、護照等。

KYC規定因國家/地區而異，但在所需的基本信息上有國際化的合作。在美國，一些法律規定了今天所見的大部分KYC流程。歐盟和亞太國家已製定了自己的法規，但與美國製定的法律法規有很多重疊之處。歐盟反洗錢指令(AMLD)和PSD2法規為歐盟國家提供了主要框架。在全球層面，金融行動特別工作組 (FATF) 協調監管條件方面的跨國合作。

由於加密貨幣的匿名性，它經常被用於洗錢和逃稅。改善對加密貨幣的監管可以提高其聲譽，並確保在應繳稅款時繳納稅款。加密貨幣行業需要KYC檢查的主要原因有以下三方面： 區塊鏈交易不可逆轉。如果您錯誤操作，沒有管理員可以提供幫助，這意味著資金可能會面臨被盜取或轉移，並且它無法取回。 加密貨幣的匿名性。您無需提交任何個人詳細信息即可創建加密錢包。 在許多國家，稅收和加密貨幣的合法性方面的監管仍然不確定。

雖然 KYC 增加了設置賬戶所需的時間，但它有明顯的好處。普通用戶或許無法感知這一點，但KYC對確保資金安全和打擊犯罪具有重大影響。

不僅可以打擊欺詐，還可以改善整個金融體系：

借貸人可以通過建立客戶的身份和財務歷史信息，更容易地評估他們的風險。這個過程會導致更負責任地貸款和風險管理。 打擊身份盜用和其它類型的金融欺詐。 作為一項主動措施，它大大降低了洗錢發生的風險。 提高金融服務提供商的信任度、安全性和問責製。這種信任有助於對整個金融業產生帶來積極影響，並進一步鼓勵投資。

加密貨幣從一開始就專註於去中心化。如上所述，任何人都可以創建錢包並持有加密貨幣，而無需提供有關他們個人的詳細信息。而這恰恰可以使加密貨幣被不法分子利用進行洗錢。

政府和監管機構通常要求交易所完成對其客戶的KYC檢查。雖然強製KYC很難對加密錢包實施，但將法定貨幣兌換成加密貨幣的服務更適合KYC的實施。

KYC有其明顯的優勢，但對一些批評者來說仍然存在爭議。由於其歷史和背景，反對KYC的聲音在加密貨幣世界中更普遍。大部分批評來自隱私和成本問題：

執行KYC檢查會產生額外費用，這些費用通常通過費用轉移給客戶。 有些用戶不具備KYC檢查所需的文件，或者可能沒有固定地址。這使他們難以獲得某些金融服務。 不負責任的交易所或服務提供商可能缺乏數據安全性，或將導致您的私人數據被盜。 部分觀點認為這與加密貨幣的去中心化背道而馳。

KYC流程（身份認證）是金融服務和加密貨幣交易所的行業標準。這是打擊洗錢和其他犯罪活動中最重要的功能之一。KYC檢查可能讓人感到不便，但它們提供了極大的安全性。作為更廣泛的反洗錢措施的一部分，KYC認證可以幫助您在加密貨幣交易所進行的交易，更加安全和更有保障。