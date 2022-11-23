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Accumulative Swing Index (ASI) 振動升降指標 (ASI)

2022.11.24 MEXC
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定義

振動升降指標 (ASI)是技術交易員用來衡量加密貨幣價格長期趨勢的趨勢線指標，通過共同使用其開盤價、收盤價、最高價和最低價繪製燭台圖表。它是可以遵循的幾條趨勢線之一，可以為技術分析師破譯買賣信號提供支持。其他流行的指標包括加權阿爾法、移動平均線和成交量加權移動平均線。

如何在MEXC交易平台上使用該指標？

  • 如果我們將 Limit Move Value 的參數設置為 10,000，我們會發現該趨勢線值通常落在 100 到 -100 的範圍內。
  • 作為以價格為中心的指數，它通常會遵循價格的蠟燭圖形態。 ASI 可用於分析所有類型的加密貨幣。它通常用於期貨交易，但也可用於分析其他資產的價格趨勢。
  • ASI 可與交易通道結合使用以確認突破，因為在這兩種情況下都將穿透相同的趨勢線。
  • 一般來說，當ASI為正時，表明長期趨勢會走高，當ASI為負時，表明長期趨勢會走低。

入場點位

  1. 看漲趨勢

  • ASI指標領先股價突破前高時買入股票
  • 數字貨幣價格價與ASI指標底背離買入股票
  • 假設指標數值都低於20，代表市場超賣，幣值隨時都有回暖的可能性，有可能出現大幅上漲的情況。

  1. 看跌趨勢

  • ASI指標領先股價突破前低時買入股票
  • 數字貨幣價格價與ASI指標頂背離買入股票
  • 假設指標的數值位於80以上，說明市場超買，價格任何時候都有可能回落，亦或出現嚴重下跌。

優勢vs劣勢

  1. ASI向上或向下突破壓力和支撐後，僅一天時間立刻回跌或回升，投資人如果反應不及，不但無法獲得利潤，反而將遭至損失。
  2. ASI大部分時機都是和股價走勢同步的，投資人僅能從眾多股票中，尋找少數產生領先突破的個案，因此，ASI似乎無法經常性運用，缺乏實用的功能。

 

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