Accumulative Swing Index (ASI) 振動升降指標 (ASI)

振動升降指標 (ASI)是技術交易員用來衡量加密貨幣價格長期趨勢的趨勢線指標，通過共同使用其開盤價、收盤價、最高價和最低價繪製燭台圖表。它是可以遵循的幾條趨勢線之一，可以為技術分析師破譯買賣信號提供支持。其他流行的指標包括加權阿爾法、移動平均線和成交量加權移動平均線。

如果我們將 Limit Move Value 的參數設置為 10,000，我們會發現該趨勢線值通常落在 100 到 -100 的範圍內。

作為以價格為中心的指數，它通常會遵循價格的蠟燭圖形態。 ASI 可用於分析所有類型的加密貨幣。它通常用於期貨交易，但也可用於分析其他資產的價格趨勢。

ASI 可與交易通道結合使用以確認突破，因為在這兩種情況下都將穿透相同的趨勢線。

一般來說，當ASI為正時，表明長期趨勢會走高，當ASI為負時，表明長期趨勢會走低。

ASI指標領先股價突破前高時買入股票

數字貨幣價格價與ASI指標底背離買入股票

假設指標數值都低於20，代表市場超賣，幣值隨時都有回暖的可能性，有可能出現大幅上漲的情況。

ASI指標領先股價突破前低時買入股票

數字貨幣價格價與ASI指標頂背離買入股票

假設指標的數值位於80以上，說明市場超買，價格任何時候都有可能回落，亦或出現嚴重下跌。