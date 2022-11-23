Accumulation/Distribution (ADL) 累積/分發線

累積/分布指標或 ADL（累積/分發）是一種基於交易量的指標，其本質上旨在衡量潛在的供求關系。它通過嘗試確定交易者實際上是在積累（購買）還是分發（銷售）來實現這一點。這是通過繪製每個時期的資金流量的總和來實現的。 ADL 可以揭示交易量和實際價格之間的差異，主要是確認當前趨勢或預測未來的逆轉。

當我們點擊累積/分發指標按鈕時，我們可以通過兩種方式使用該指標：

這實際上是使用ADL的最簡單的優點。在強勁的上升趨勢或強勁的下降趨勢中，ADL實際上會通過朝相同的方向移動來確認當前趨勢。

分歧在分析ADL中扮演著另一個重要角色。許多人認為成交量先於價格，因此一定要註意成交量和價格出現任何走向相反的情況。 ADL將幫助交易者識別這些實例。

如果價格趨勢看漲，ADL仍會向與價格趨勢相同的方向移動。這是一個做多單的機會。

如果價格處於低位，則ADL顯示背離。這種看跌趨勢將會逆轉。

如果價格趨勢看跌，ADL仍會向與價格趨勢相同的方向移動。這是下空單的機會。

如果價格處於高位，則 ADL 顯示背離。這種看漲趨勢將被逆轉。