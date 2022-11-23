Accumulation/Distribution (ADL) 累積/分發線

累積/分布指標或 ADL（累積/分發）是一種基於交易量的指標，其本質上旨在衡量潛在的供求關系。它通過嘗試確定交易者實際上是在積累（購買）還是分發（銷售）來實現這一點。這是通過繪製每個時期的資金流量的總和來實現的。 ADL 可以揭示交易量和實際價格之間的差異，主要是確認當前趨勢或預測未來的逆轉。
當我們點擊累積/分發指標按鈕時，我們可以通過兩種方式使用該指標：
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這實際上是使用ADL的最簡單的優點。在強勁的上升趨勢或強勁的下降趨勢中，ADL實際上會通過朝相同的方向移動來確認當前趨勢。
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分歧在分析ADL中扮演著另一個重要角色。許多人認為成交量先於價格，因此一定要註意成交量和價格出現任何走向相反的情況。 ADL將幫助交易者識別這些實例。
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- 如果價格趨勢看漲，ADL仍會向與價格趨勢相同的方向移動。這是一個做多單的機會。
- 如果價格處於低位，則ADL顯示背離。這種看跌趨勢將會逆轉。
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- 如果價格趨勢看跌，ADL仍會向與價格趨勢相同的方向移動。這是下空單的機會。
- 如果價格處於高位，則 ADL 顯示背離。這種看漲趨勢將被逆轉。
- 累積/分佈指標是一個相當可靠的指標，用於計算加密貨幣圖表上的潛在因素。這不是一件容易的事，所以 ADL 確實很有價值。
- 然而，僅了解潛在的買賣（積累和分配）的壓力通常是不夠的。這就是為什麼 ADL 最好用作補充指標，它只是任何交易程序或策略的某一個方面。
- ADL 指標不考慮從一個時期到下一時期的價格變化，而只關注當前時期範圍內的收盤價。這會產生一些異常。
- 此外，該指標的主要用途之一是監測背離。背離可以持續很長時間並且是不良的時間信號。當指標和價格之間出現背離時，並不意味著即將發生逆轉。價格可能需要很長時間才能反轉，也可能根本不會反轉。
- 有時 ADL 可能與價格不同步。通常最好使用其他工具來建立平衡系統。