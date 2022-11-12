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Stochastic Oscillator (KDJ) 隨機指標

2022.11.12 MEXC
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定義

隨機指標（KDJ）也是一個勢頭指標。它運行的方式和RSI指標差不多，但是這個指標包含了三項數據可以給我們關於入場點位更多的信息。KDJ指數在0到100的範圍裏波動。同時，還有三個區域可以幫助我們確定點位，這三個區域是：賣出區，買入區和震蕩區。事實上，這三個區域太抽象了，以至於很難確認入場點位。

如何在MEXC交易平臺上使用這個指標呢？

  1. 在MEXCK線圖底下的KDJ圖形中，我們必須去研究這三條線的關系，這三條線是：K線，D線和J線。不同於EMA，這裏的K線是中線。D線是慢線。J線是快線。
  2. 同樣，這三條線可以指示出它們和價格走勢的背馳現象。

這樣一來，我們擁有三個維度可以來確定交易行為。

入場點位

  1. 看多趨勢

  • 當K線和D線分別下降到20和30的值一下，這就是一個超賣的情況了。此時，交易者們應當伺機去購買該數字貨幣資產。
  • 同樣，當價格位於低位，同時，K線開始上升，此時是一個買入的信號。
  • 當J線和K線相繼向上穿過D線，那麽這可以加強看多趨勢。

  1. 看空趨勢

  • 如果K線和D線都分別上升超過80和70， 同時J線已經超過90了，這是一個超買的情況，並且，這種情況下建議賣空。
  • 同樣，如果價格處於高位，並且所有KDJ曲線都開始下降，這是一個反轉信號。
  • 除此之外，如果J線和K線下降並且相繼穿過D線，對交易者來說是一個保護本金的警示。

優勢vs劣勢

  1. KDJ指標相對於RSI指標能夠提供更加精確的信息。
  2. KDJ指標在橫盤整理的行情中是無效的。
  3. KDJ指標在長期行情中比在短期行情中要更有效。

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