Stochastic Oscillator (KDJ) 隨機指標

隨機指標（KDJ）也是一個勢頭指標。它運行的方式和RSI指標差不多，但是這個指標包含了三項數據可以給我們關於入場點位更多的信息。KDJ指數在0到100的範圍裏波動。同時，還有三個區域可以幫助我們確定點位，這三個區域是：賣出區，買入區和震蕩區。事實上，這三個區域太抽象了，以至於很難確認入場點位。

在MEXCK線圖底下的KDJ圖形中，我們必須去研究這三條線的關系，這三條線是：K線，D線和J線。不同於EMA，這裏的K線是中線。D線是慢線。J線是快線。 同樣，這三條線可以指示出它們和價格走勢的背馳現象。

這樣一來，我們擁有三個維度可以來確定交易行為。

當K線和D線分別下降到20和30的值一下，這就是一個超賣的情況了。此時，交易者們應當伺機去購買該數字貨幣資產。

同樣，當價格位於低位，同時，K線開始上升，此時是一個買入的信號。

當J線和K線相繼向上穿過D線，那麽這可以加強看多趨勢。

如果K線和D線都分別上升超過80和70， 同時J線已經超過90了，這是一個超買的情況，並且，這種情況下建議賣空。

同樣，如果價格處於高位，並且所有KDJ曲線都開始下降，這是一個反轉信號。

除此之外，如果J線和K線下降並且相繼穿過D線，對交易者來說是一個保護本金的警示。