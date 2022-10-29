Triple Exponential Smoothed Average (TRIX) 三重指數平滑移動平均指標

三重指數平滑移動平均指標也是一個勢頭指標，這個指標經常被技術交易者用來分析長期行情。TRIX指標為了能顯示移動平均線的變化被三次平滑處理；所以，很多沒有必要的信息就被過濾掉了，這也讓長期獲利提供了可能。TRIX包含兩條曲線：一條叫TRIX，另一條叫MATRIX。MATRIX也被稱為三重指數平滑移動平均指標的移動平均線。

正如我們之前所討論的，TRIX是由兩條曲線（TRIX和MATRIX）所組合的指標，和其他指標一樣，比如EMA和EMV，兩條曲線的交點可以被交易者用來作為入場點位的設立。當我們在「副指標」中點擊TRIX指標的時候，我們可以在K線圖下方看到一個包含兩條曲線的圖表。不同於EMV指標，我們不需要太過於在意右手邊垂直數軸上的數據。每一個交點對我們來說是需要著重分析的。

當TRIX向上移動並且穿越MATRIX的時候，這是一個看多信號。交叉過後，如果這兩條曲線繼續朝著同一個方向發展，則可以加強這個做多信號。同時，如果TRIX的數值越來越大，則看多趨勢的發展速度也會加快許多。

當TRIX向下穿越MATRIX的時候，是一個看空信號。同時，如果兩條曲線在交叉之後繼續通向下跌，這種情況是加強看空的趨勢的。同樣，TRIX數值越低，看空趨勢的發展速度就越大。