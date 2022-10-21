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Exponential Moving Average (EMA) 指數平滑移動平均線

2022.10.21 MEXC
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定義

EMA，不同於移動平均線（MA），一種僅僅把每日收盤價平均化的平均線，把更多的權重比例放在最新的價格上。這樣一來，EMA比MA更具有時效性。 通常情況下，EMA平均線，也就是指數平滑移動平均線，是由兩種平均線表示（註：不同的交易平臺可能提供不同的平均線的組合）。所以，我們經常把EMA平均線叫做EMA Cross（EMA交叉平均線）。總體上，EMA是一種體現趨勢的指標。

如何在MEXC交易平臺上去使用EMA指標呢？

當我們打開MEXC交易頁面的時候，我們需要做的第一步就是找到標記「基礎版」的選項。點擊之後可以看到右下方有一個標記「f(x)」的選項。再次點擊之後可以發現EMA指標位於「主指標」的第二個。點擊EMA指標，會出現三條EMA平均線。通常，這三條平均線是分別用6，12和20天的維度計算出來的。在這三條平均線中，EMA6變化的更快，其次是EMA12，變化最慢的是EMA20。我們可以根據變化的快慢，把這三條平均線定義為快線（EMA6），中線（EMA12）和慢線（EMA20）。當快線向上突破中線的時候，可以認為是一個看漲的信號。同理，當快線向下穿過中線的時候，也可以看成是一個熊市信號。但是這兩種情況都可以通過中線是否向上或者向下穿過慢線來再次確認。

入場點

  1. 看多

上文有所提到，看多信號是快線向上穿過中線的時候。

  1. 看空

看空信號是快線由下穿過中線的時候。

優勢vs劣勢

  1. 和MA（移動平均線）相比，EMA具有的最有優勢的點，就是時效性。這是由於EMA可以反映出最近價格的變化。所以，EMA能夠對最新價格提供更加敏感地變化。但是，EMA畢竟是一個指標，所以EMA的變化是滯後於價格變化的。
  2. EMA指標在橫盤的時候是失效，這不僅僅是指EMA，而是所有的趨勢指標都面臨這樣的一個情況。在這種情況下，交易者沒有辦法開倉做多或者做空。
  3. 所有的趨勢指標都必須用蠟燭圖分析進行一個確認。因為所有的指標都是滯後於價格變化的。

 

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