0G 是一個革命性的區塊鏈基礎設施項目，透過先進的資料可用性系統與去中心化儲存技術，為鏈上 AI、遊戲、去中心化金融（DeFi）等高效能應用提供底層支援。項目致力於打造可擴展、安全、高效的平台，解決區塊鏈行業長期面臨的擴容難題、資料處理效率低、跨鏈互操作性不足等核心痛點，推動 Web3 技術能力接近 Web2 用戶體驗標準。 1. 起源故事：從儲存瓶頸到無限擴展 0G Labs 的誕生源自於對現有0G 是一個革命性的區塊鏈基礎設施項目，透過先進的資料可用性系統與去中心化儲存技術，為鏈上 AI、遊戲、去中心化金融（DeFi）等高效能應用提供底層支援。項目致力於打造可擴展、安全、高效的平台，解決區塊鏈行業長期面臨的擴容難題、資料處理效率低、跨鏈互操作性不足等核心痛點，推動 Web3 技術能力接近 Web2 用戶體驗標準。 1. 起源故事：從儲存瓶頸到無限擴展 0G Labs 的誕生源自於對現有
新手學院/熱幣專區/項目介紹/0G：重塑區塊鏈... Web3 應用

0G：重塑區塊鏈基礎設施，賦能高效能 Web3 應用

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#行業熱門
Gravity
G$0.006782-2.22%
Sleepless AI
AI$0.06274-2.99%
DeFi
DEFI$0.000843+3.94%
NodeAI
GPU$0.08456+16.87%
Solayer
LAYER$0.2473-2.44%

0G 是一個革命性的區塊鏈基礎設施項目，透過先進的資料可用性系統與去中心化儲存技術，為鏈上 AI、遊戲、去中心化金融（DeFi）等高效能應用提供底層支援。項目致力於打造可擴展、安全、高效的平台，解決區塊鏈行業長期面臨的擴容難題、資料處理效率低、跨鏈互操作性不足等核心痛點，推動 Web3 技術能力接近 Web2 用戶體驗標準。

1. 起源故事：從儲存瓶頸到無限擴展


0G Labs 的誕生源自於對現有區塊鏈資料儲存方案的深刻洞察。隨著區塊鏈應用爆發式成長，傳統公鏈在資料儲存與吞吐量方面的短板日益明顯——高昂的成本與低效率的處理能力成為產業發展的限制因素。創始團隊因此確立使命：建構一個支援無限擴展的資料層，滿足未來區塊鏈應用對海量資料的即時需求。

2. 技術架構：雙軌並行，突破性能極限


0G 的創新架構透過「雙通道分離設計」實現突破性擴展能力：

2.1 資料儲存通道（Data Storage Lane）


水平擴展能力：採用智慧資料分片技術，支援 TB 級資料的秒級存取，輕鬆應對鏈上 AI 訓練、高並發遊戲等場景。

去中心化激勵：基於「隨機存取證明（PoRA）」機制，儲存節點透過參與類似工作量證明（PoW）的挖礦過程維護網路，節點收益與其儲存貢獻直接掛鉤，而非依賴懲罰機制，大幅降低參與門檻。

2.2 資料發布通道（Data Publishing Lane）


高效可用性保障：透過「誠實多數假設」的委員會機制，結合可驗證隨機函數（VRF）動態選組，僅需極小頻寬即可完成資料可用性驗證，避免全網廣播擁塞。

硬體加速最佳化：引進 GPU 加速糾刪碼運算，確保資料儲存效率與安全性的雙重提升。

3. 核心價值：重新定義資料層基礎設施


面對以太坊 Layer2 擴容需求激增，現有資料可用性層（DAL）逐漸暴露短板：儲存容量有限、吞吐量不足，難以支撐鏈上 AI 等資料密集型應用。0G 透過兩大技術突破實現業界領先：

效能飛躍：比起以太坊 Danksharding 方案提升 1,000 倍，較 Solana Firedancer 方案提升 4 倍，為 Web3 資料爆發提供底層保障。

AI 原生支援：0G Storage可儲存海量資料集，結合 0G DA 快速建構鏈上 AI 模型，推動 AI 與區塊鏈深度融合。

4. 未來藍圖：連結 Web2 與 Web3 的橋樑


0G 的下一步發展將聚焦在三大方向：

增強資料服務：拓展 DA 層能力，支援複雜應用場景，打通傳統網路與區塊鏈生態。
AI 去中心化生態：推出 AI 模型交易市場與分散式運算框架，降低 AI 開發門檻。
社區共治：逐步過渡至 DAO 治理模式，將專案決策權交還社群。

5. 創始團隊：技術專家與商業領袖的強強聯合


0G 由區塊鏈、AI、分散式系統領域的頂尖專家組成，核心成員包括：

海因里希（Michael Heinrich）｜首席執行官
兼具軟體開發、產品管理與商業策略經驗，曾成功帶領 Web2 企業實現規模化成長。

吳明（Ming Wu）｜首席技術官
前微軟亞洲研究院資深研究員，主導分散式儲存、AI平台等核心專案研發。

龍凡（Fan Long）｜首席策略與安全官
區塊鏈安全領域學術權威，兼具區塊鏈創業經驗，為專案奠定策略與安全基石。

姚遠（Thomas Yao）｜首席商務官
跨界物理學家與自動駕駛技術背景，早期區塊鏈投資人與科技創業家，主導專案商業落地。

0G 正以技術創新重新定義區塊鏈基礎設施的可能性。透過建構去中心化、可擴展的資料層，專案不僅為鏈上 AI、元宇宙等前沿應用鋪平道路，更致力於讓 Web3 技術真正服務於大眾，推動區塊鏈從「小眾技術工具」邁向「全民數位基石」。未來，0G 將持續突破性能邊界，與開發者社群共建下一代網路生態。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

什麼是 Bitlayer（BTR）？新一代比特幣 Layer2 解決方案指南

隨着比特幣成為最安全、最去中心化的區塊鏈網路，其在可擴展性與可編程性方面的局限性日益突出。比特幣主網雖然在安全性和去中心化上樹立了行業標杆，但也因此犧牲了交易吞吐量和成本效率，導致交易速度低、手續費高。比特幣原生不支持智能合約，難以承載日益豐富的去中心化應用。此外，比特幣與其他區塊鏈之間缺乏原生的去中心化跨鏈橋，限制了生態的進一步拓展。 面對這些挑戰，Layer 2 方案應運而生。它們不僅需要繼承

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

Dolomite：革新去中心化金融的流動性樞紐

在區塊鏈技術的浪潮中，去中心化金融（DeFi）領域不斷湧現創新解決方案。其中，建構於 Arbitrum 網路之上的 Dolomite 平台正以獨特的金融基礎設施重塑數位資產交易與借貸生態。其核心治理代幣 DOLO 的正式上線，標誌著這一去中心化貨幣市場和交易所（DEX）邁向新的發展階段。1. Dolomite 的核心優勢：資本效率與普惠金融Dolomite 透過三大支柱建構差異化競爭力：1）虛擬流

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

什麼是 Obol Collective？新一代分布式驗證網絡指南

「去中心化並不是一種選擇，而是區塊鏈基礎設施可持續發展的必由之路。」 —— Obol Collective1. 什麼是 Obol Collective？Obol Collective 是全球最大的去中心化運營者生態系統，致力於擴展去中心化基礎設施網絡。透過提供開放存取的分布式驗證器技術（Distributed Validators，DVs），Obol 提升了以太坊等區塊鏈網絡的安全性、可擴展性和去

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

AI × 區塊鏈 × 資料科學黃金三角：Codatta 如何重建 Web3 資料經濟版圖

在區塊鏈技術與人工智慧加速融合的時代浪潮中，Codatta 作為革命性的去中心化資料協定應運而生，直擊 Web3 生態最核心的挑戰之一：高品質資料基礎設施的創建、管理與貨幣化。隨著人工智慧應用對大量可靠驗證資料的需求與日俱增，Codatta 成為連接資料創作者與 AI 開發者的橋樑，構建了一個無需許可的市場，將原始資訊轉化為可資產化的寶貴資源。該協議的原生治理代幣 XNY 是這項創新生態系統的經濟

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金