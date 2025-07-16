0G：重塑區塊鏈基礎設施，賦能高效能 Web3 應用

0G 是一個革命性的區塊鏈基礎設施項目，透過先進的資料可用性系統與去中心化儲存技術，為鏈上 AI、遊戲、去中心化金融（DeFi）等高效能應用提供底層支援。項目致力於打造可擴展、安全、高效的平台，解決區塊鏈行業長期面臨的擴容難題、資料處理效率低、跨鏈互操作性不足等核心痛點，推動 Web3 技術能力接近 Web2 用戶體驗標準。

























水平擴展能力：採用智慧資料分片技術，支援 TB 級資料的秒級存取，輕鬆應對鏈上 AI 訓練、高並發遊戲等場景。





去中心化激勵：基於「隨機存取證明（PoRA）」機制，儲存節點透過參與類似工作量證明（PoW）的挖礦過程維護網路，節點收益與其儲存貢獻直接掛鉤，而非依賴懲罰機制，大幅降低參與門檻。









高效可用性保障：透過「誠實多數假設」的委員會機制，結合可驗證隨機函數（VRF）動態選組，僅需極小頻寬即可完成資料可用性驗證，避免全網廣播擁塞。





硬體加速最佳化：引進 GPU 加速糾刪碼運算，確保資料儲存效率與安全性的雙重提升。









面對以太坊 Layer2 擴容需求激增，現有資料可用性層（DAL）逐漸暴露短板：儲存容量有限、吞吐量不足，難以支撐鏈上 AI 等資料密集型應用。0G 透過兩大技術突破實現業界領先：





效能飛躍：比起以太坊 Danksharding 方案提升 1,000 倍，較 Solana Firedancer 方案提升 4 倍，為 Web3 資料爆發提供底層保障。





AI 原生支援：0G Storage可儲存海量資料集，結合 0G DA 快速建構鏈上 AI 模型，推動 AI 與區塊鏈深度融合。









0G 的下一步發展將聚焦在三大方向：





增強資料服務：拓展 DA 層能力，支援複雜應用場景，打通傳統網路與區塊鏈生態。

AI 去中心化生態：推出 AI 模型交易市場與分散式運算框架，降低 AI 開發門檻。

社區共治：逐步過渡至 DAO 治理模式，將專案決策權交還社群。









0G 由區塊鏈、AI、分散式系統領域的頂尖專家組成，核心成員包括：





海因里希（Michael Heinrich）｜首席執行官

兼具軟體開發、產品管理與商業策略經驗，曾成功帶領 Web2 企業實現規模化成長。





吳明（Ming Wu）｜首席技術官

前微軟亞洲研究院資深研究員，主導分散式儲存、AI平台等核心專案研發。





龍凡（Fan Long）｜首席策略與安全官

區塊鏈安全領域學術權威，兼具區塊鏈創業經驗，為專案奠定策略與安全基石。





姚遠（Thomas Yao）｜首席商務官

跨界物理學家與自動駕駛技術背景，早期區塊鏈投資人與科技創業家，主導專案商業落地。





0G 正以技術創新重新定義區塊鏈基礎設施的可能性。透過建構去中心化、可擴展的資料層，專案不僅為鏈上 AI、元宇宙等前沿應用鋪平道路，更致力於讓 Web3 技術真正服務於大眾，推動區塊鏈從「小眾技術工具」邁向「全民數位基石」。未來，0G 將持續突破性能邊界，與開發者社群共建下一代網路生態。



