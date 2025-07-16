在加密世界裡，美國現任總統特朗普以其獨特的魅力和鮮明的立場，成爲一位極具影響力的人物。他的一言一行都能在加密領域激起層層波瀾，吸引社會各界的關注與討論。 自這位被譽爲“加密總統”的領導人上臺以來，美國政府在加密貨幣領域的政策風向標已從競選時的美好願景，悄然轉變爲實實在在的行動藍圖。新一屆政府迅速組建了加密貨幣工作組，著手勾勒全新的數字資產監管框架；與此同時，美國證券交易委員會（SEC）發佈了Sta在加密世界裡，美國現任總統特朗普以其獨特的魅力和鮮明的立場，成爲一位極具影響力的人物。他的一言一行都能在加密領域激起層層波瀾，吸引社會各界的關注與討論。 自這位被譽爲“加密總統”的領導人上臺以來，美國政府在加密貨幣領域的政策風向標已從競選時的美好願景，悄然轉變爲實實在在的行動藍圖。新一屆政府迅速組建了加密貨幣工作組，著手勾勒全新的數字資產監管框架；與此同時，美國證券交易委員會（SEC）發佈了Sta
"特朗普效應"再度發力，戰略儲備引發市場波動

2025年7月16日
在加密世界裡，美國現任總統特朗普以其獨特的魅力和鮮明的立場，成爲一位極具影響力的人物。他的一言一行都能在加密領域激起層層波瀾，吸引社會各界的關注與討論。

自這位被譽爲“加密總統”的領導人上臺以來，美國政府在加密貨幣領域的政策風向標已從競選時的美好願景，悄然轉變爲實實在在的行動藍圖。新一屆政府迅速組建了加密貨幣工作組，著手勾勒全新的數字資產監管框架；與此同時，美國證券交易委員會（SEC）發佈了Staff Accounting Bulletin No. 122 (SAB 122)，撤銷了此前SAB 121中的解釋性指導，爲銀行在監管機構發佈額外指導後託管數字資產掃清了障礙。這一系列舉措如同一劑強心針，比特幣價格應聲上揚，1月底環比漲幅高達9.5%。

市場參與者們嗅到了風向，紛紛揣測這是否預示著特朗普政府將對加密貨幣採取更爲友善的政策姿態。

1.首個白宮加密貨幣峯會：行業巨頭齊聚一堂


僅“白宮首次加密峯會”這個名頭就足以在加密行業激起千層浪潮。

3月1日（美國時間），美國AI和加密貨幣沙皇David Sacks發推確認白宮將於3月7日（美國時間）舉辦首次加密峯會，且美國總統特朗普將親自參與並發表講話。

而當人們還在猜測峯會的具體內容和議題時，David Sacks再次發聲，稱3月7日（美國時間）的峯會上將會透露更多和建立加密貨幣戰略儲備相關的信息。這一消息無疑讓市場對峯會的期待值飆升。

隨著峯會日期的臨近，與會者名單也逐漸浮出水面，與會者包括Coinbase、Chainlink、Exodus和Strategy等多家加密企業高管。截至撰稿，目前已確認參會的高管包括Coinbase CEO Brian Armstrong、Chainlink Labs聯合創始人 Sergey Nazarov、Exodus CEO J.P. Richardson和Strategy主席Michael Saylor。此外，Robinhood CEO Vlad Tenev 也在X平臺暗示自己將前往華盛頓參會。白宮方面，特朗普將親自主持，其加密貨幣與AI顧問David Sacks以及總統數字資產工作組執行主任Bo Hines也將出席。

2.特朗普“喊單”：加密貨幣戰略儲備的引爆點


在峯會前夕，特朗普的一則推文更是將市場的熱情推向了高潮。3月2日晚間（美國時間） ，特朗普於社交媒體發文：“正通過數字資產行政命令指示總統工作組推進包括XRP、SOL 和 ADA在內的加密貨幣戰略儲備。我將確保美國成爲世界加密貨幣之都。我們正在讓美國再次偉大！”隨後，其補充道：“顯然，BTC和ETH與其他有價值的加密貨幣一樣，將成爲儲備的核心。我也喜歡比特幣和以太坊！”


特朗普的這番言論，無疑爲即將召開的加密峯會增添了更多的看點和期待。而白宮AI與加密貨幣主管David Sacks也緊跟著發言稱，“加密貨幣儲備或將新增更多有價值的加密貨幣”。這一表態進一步點燃了市場對加密貨幣戰略儲備的熱情。

值得注意的是，特朗普政府的這一舉措並非孤例。目前，至少24個州已經提出了與潛在比特幣儲備相關的立法，這可能爲未來四年的加密貨幣監管定調。這意味著，加密貨幣在美國的合法地位和監管框架正在逐步建立和完善，爲加密貨幣市場的健康發展提供了有力的法律保障。

3.加密市場回暖後又下跌


在特朗普發表加密貨幣戰略儲備以及對BTC、ETH喜愛的言論後，加密貨幣市場普漲。

根據CoinGecko數據顯示，加密貨幣總市值達到了3.2萬億美元，過去24小時上漲了5.2%。MEXC數據表明：*URLS-BTC_USDT* 價格一度回升至 94,999.99 美元， 24小時漲幅7.42%；*URLS-ETH_USDT*、*URLS-SOL_USDT*也大幅回收跌幅，*URLS-XRP_USDT*、*URLS-ADA_USDT* 24小時漲幅更是超過了20%。


然而，僅僅過去了一天時間加密貨幣市場卻風向突變，一夜之間行情急轉直下，“牛/熊轉換”的節奏令人們猝不及防。MEXC行情顯示，*URLS-BTC_USDT*一度跌破83000USDT，回吐了特朗普“喊單”之後的全部漲幅。

可謂是，成也蕭何敗也蕭何！加密貨幣之安危，皆繫於總統一人之身矣。

4.事關加密貨幣戰略儲備，衆說紛紜


特朗普的“喊單”以及白宮加密貨幣峯會的舉辦，無疑爲加密貨幣戰略儲備的實施注入了重要的政策動力和市場信心。然而，市場對於特朗普在加密貨幣儲備方面的聲明仍持謹慎樂觀態度，尤其是在其上臺前夕官方Meme幣 *URLS-TRUMP_USDT* 的發行，以及上臺後對加密政策反應遲緩的背景下。市場人士更傾向於認爲，特朗普可能會推動*URLS-BTC_USDT*作爲加密儲備的選擇。而特朗普若真要推動這一舉措落地，無論是說服美聯儲還是通過財政部實施，都將面臨重重阻礙或時間的考驗。

關於加密貨幣戰略儲備的實施，市場上衆說紛紜。一方面，政府的背書將提高加密貨幣的公信力和接受度，吸引更多的投資者和用戶進入市場；另一方面，加密貨幣市場的波動性和監管難度也是政府需要重點考慮的問題。如何制定合理的儲備策略和風險管理措施，確保加密貨幣市場的健康發展，將是政府面臨的一大挑戰。

然而，儘管面臨諸多挑戰和不確定性，加密貨幣戰略儲備的實施也爲市場帶來了諸多機遇。政府的背書不僅將提高加密貨幣的公信力和接受度，吸引更多的投資者和用戶進入市場；還將促進加密貨幣技術的創新和應用拓展，爲市場的長期發展奠定堅實基礎。

在這場充滿挑戰和機遇的變革中，MEXC交易所憑藉其快速上幣、低交易手續費和良好流動性等優勢，成爲了衆多投資者的首選平臺。MEXC交易所通過快速審覈和上線機制，確保投資者能夠第一時間參與到新興項目的投資中；同時，優化交易系統和降低手續費率，爲投資者提供了更加經濟實惠的交易體驗；此外，良好的流動性也爲投資者提供了更加穩定的交易環境。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行爲與本站無關。


