自 Fractal Bitcoin 主網上線以來，熱點項目如潮水涌動。前有號稱 Fractal 首個代幣協議的 FLUX 突然問世，後有 CAT Protocol這一新興代幣協議橫空出世，迅速搶佔了輿論與市場的雙重高地。 “你今天CAT20了嗎？”已成爲圈內熱議的話題。 CAT Protocol 是什麼？ 據官方介紹，CAT Protocol 是一種基於 UTXO 的新型比特幣代幣協議，稱爲 Co自 Fractal Bitcoin 主網上線以來，熱點項目如潮水涌動。前有號稱 Fractal 首個代幣協議的 FLUX 突然問世，後有 CAT Protocol這一新興代幣協議橫空出世，迅速搶佔了輿論與市場的雙重高地。 “你今天CAT20了嗎？”已成爲圈內熱議的話題。 CAT Protocol 是什麼？ 據官方介紹，CAT Protocol 是一種基於 UTXO 的新型比特幣代幣協議，稱爲 Co
新手學院/Learn/精選內容/“cat”齊聚，比...你CAT20了？

“cat”齊聚，比特幣生態新敘事 ：今天你CAT20了？

2025年7月16日MEXC
0m
#行業熱門
Simons Cat
CAT$0.000004559-3.30%
Flux
FLUX$0.16988-9.19%
TokenFi
TOKEN$0.00711-2.69%
SATS
SATS$0.00000002281-2.81%
FOMO.FUND
FOMO$0.00001097+6.40%

自 Fractal Bitcoin 主網上線以來，熱點項目如潮水涌動。前有號稱 Fractal 首個代幣協議的 FLUX 突然問世，後有 CAT Protocol這一新興代幣協議橫空出世，迅速搶佔了輿論與市場的雙重高地。

“你今天CAT20了嗎？”已成爲圈內熱議的話題。

CAT Protocol 是什麼？

據官方介紹，CAT Protocol 是一種基於 UTXO 的新型比特幣代幣協議，稱爲 Covenant Attested Token (CAT)。該協議由礦工驗證，並使用智能合約來管理代幣鑄造和轉移。CAT Protocol 具有以下特點：

  • 無需索引器：代幣的規則集由比特幣共識保證。其數據和邏輯都駐留在鏈上，不依賴任何鏈下第三方（例如索引器）來運行。它繼承了原生比特幣的工作量證明安全性。
  • 模塊化：CAT 代幣可用於其他智能合約，構建更復雜的去中心化應用（例如：AMM、借貸、質押等）。它爲擴展比特幣的應用範圍提供了強大而多功能的新構建塊。
  • 可編程鑄造：代幣鑄造規則由智能合約執行。過度鑄造交易將直接被網絡拒絕。
  • 跨鏈互操作：CAT 協議允許不同區塊鏈間進行無信任的資產橋接，應用程序可以跨多個區塊鏈運行。
  • SPV 兼容：CAT 代幣支持簡化支付驗證 (SPV)。輕客戶端可獨立驗證代幣的真實性，無需信任中央服務器。

CAT 協議既支持同質化代幣（稱爲 CAT20 標準），也支持非同質化代幣（稱爲 CAT721 標準）。目前 CAT721 尚未推出。

CAT Protocol 的爆火之路

CAT20 初期雖已引起玩家注意並傳播，但熱度並未立即飆升，9 月 11 日之前，尚能以 300-500 sats/vb 的費率輕鬆交易。轉折點發生在 9 月 11 日 23:00 （UTC+8），UniSat 更新了 Fractal 瀏覽器並增加 “CAT20” 分欄，瞬間激發了市場的 FOMO 情緒，CAT20 隨之爆火，同時也帶動了 $FB 價格的飆升。截至 9 月 13 日晚，CAT20 協議的 CAT 代幣進度已達 84.83%，由 3.61 萬名地址持有，顯示出強勁的增長勢頭。

這種看似不經意的更新，在社區中引發了廣泛的“預謀論”猜測，衆多聲音指向 UniSat 可能是 CAT20 背後的重要推手或支持團隊。與此同時，社區內還流傳著另一種聲音，即 CAT Protocol 的幕後團隊很可能是長期深耕於 OP_CAT 領域的 sCrypt Official 團隊。基於對 OP_CAT 技術的深刻理解與掌握，社區認爲 sCrypt Official 團隊能夠設計出如此周全的代幣協議。此外，CAT Protocol 官方文檔中透露出的風格與字體細節，也與 sCrypt Official 的一貫風格高度契合，進一步加深了這一推測的可信度。


除了 CAT Protocol 的 CAT20 以外，現在比特幣生態中還有另外兩個 OP_CAT 的代幣協議。OPNET 創始人 Danny 宣稱 8 月已構思 CAT20，計劃在 Fractal 主網 21000 區塊後激活；Taproot Wizards 與量子貓聯創 Udi Wertheimer 則推出了僅支持比特幣主網的 CATNIP 協議。

這三大基於OP_CAT的代幣協議，已形成“三國爭霸”態勢。

銘文熱背後的推動力

自年初以來，比特幣生態的迅猛發展與其價值的顯著增長，比特幣銘文代幣作爲新興力量迅速崛起，不僅在市場波動中引發了強烈的財富效應，還引發了廣泛討論與關注。儘管銘文項目的激增伴隨著對其價值邏輯的質疑，但市場的熱烈反應無疑爲比特幣社區注入了新的活力，促進了生態內的創新與發展。

尤其是“cat 爭霸”熱潮的突然涌現，許多人尚未深入理解“打銘文”這一行爲的深層含義，便已被這股強大的潮流席捲其中。隨著熱度的持續攀升，人們也不免開始擔憂：這股風潮是否將如同過往衆多短暫的熱潮一般，迅速退去，留下一片泡沫與沉寂？

面對這樣的顧慮，MEXC 作爲負責任的交易平臺，向所有市場參與者發出理性投資的呼籲。同時，爲響應市場需求，MEXC 已開通比特幣銘文專區，並推出超低手續費，旨在爲用戶提供更加便捷、經濟的交易體驗。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

什麼是 Ethena？一文讀懂加密原生合成美元協議的運作機制與投資價值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法幣穩定幣：通過加密資產和對應的空頭期貨頭寸支持，而非傳統法幣儲備。2）Delta 對沖策略保持穩定：對持有的 BTC、ETH 等現貨資產進行永續和交割期貨對沖，維持價值穩定。3）sUSDe 提供收益機會：質押 USDe 可獲得協議收益分配，2024 年平均年化收益率達 19%。4）多鏈部署廣泛應用：已在 24 條區塊鏈上部署，擁有龐大的用戶基礎和生態系統。5

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

什麼是幣安人生（BINANCELIFE）？從網路梗到加密現象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：幣安人生（BINANCELIFE）成為史上首個登陸幣安平台的中文 Meme 幣，打破了市場固有認知。2）驚人漲幅：幣安人生（BINANCELIFE）誕生僅 3 天市值從零突破至 1.5 億美元，上線幣安 Alpha 後 1 小時漲幅達 2,000%。3）文化現象：源自「蘋果安卓論」網路梗，創造「開幣安汽車，享幣安人生」熱門話題，獲 CZ 親自互動。4）生態影響：推動 BN

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

什麼是 375ai（EAT）？全球首個去中心化邊緣數據智慧網路完整解析

TL;DR1）去中心化邊緣智慧：375ai 建構了全球首個去中心化邊緣數據智慧網路，在數據來源進行即時 AI 處理和分析。2）雙產品矩陣：透過 375EDGE 專業節點和 375GO 行動應用，涵蓋從企業級到個人用戶的完整數據擷取場景。3）隱私優先設計：所有數據在邊緣匿名化處理，確保用戶隱私安全的同時提供高品質數據洞察。4）EAT 代幣激勵：推出 EAT 代幣空投計畫，用戶透過部署節點或使用應用程

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金