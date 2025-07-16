“cat”齊聚，比特幣生態新敘事 ：今天你CAT20了？

自 Fractal Bitcoin 主網上線以來，熱點項目如潮水涌動。前有號稱 Fractal 首個代幣協議的 FLUX 突然問世，後有 CAT Protocol這一新興代幣協議橫空出世，迅速搶佔了輿論與市場的雙重高地。





“你今天CAT20了嗎？”已成爲圈內熱議的話題。





據官方介紹，CAT Protocol 是一種基於 UTXO 的新型比特幣代幣協議，稱爲 Covenant Attested Token (CAT)。該協議由礦工驗證，並使用智能合約來管理代幣鑄造和轉移。CAT Protocol 具有以下特點：





無需索引器：代幣的規則集由比特幣共識保證。其數據和邏輯都駐留在鏈上，不依賴任何鏈下第三方（例如索引器）來運行。它繼承了原生比特幣的工作量證明安全性。

模塊化：CAT 代幣可用於其他智能合約，構建更復雜的去中心化應用（例如：AMM、借貸、質押等）。它爲擴展比特幣的應用範圍提供了強大而多功能的新構建塊。

可編程鑄造：代幣鑄造規則由智能合約執行。過度鑄造交易將直接被網絡拒絕。

跨鏈互操作：CAT 協議允許不同區塊鏈間進行無信任的資產橋接，應用程序可以跨多個區塊鏈運行。

SPV 兼容：CAT 代幣支持簡化支付驗證 (SPV)。輕客戶端可獨立驗證代幣的真實性，無需信任中央服務器。





CAT 協議既支持同質化代幣（稱爲 CAT20 標準），也支持非同質化代幣（稱爲 CAT721 標準）。目前 CAT721 尚未推出。





CAT20 初期雖已引起玩家注意並傳播，但熱度並未立即飆升，9 月 11 日之前，尚能以 300-500 sats/vb 的費率輕鬆交易。轉折點發生在 9 月 11 日 23:00 （UTC+8），UniSat 更新了 Fractal 瀏覽器並增加 “CAT20” 分欄，瞬間激發了市場的 FOMO 情緒，CAT20 隨之爆火，同時也帶動了 $FB 價格的飆升。截至 9 月 13 日晚，CAT20 協議的 CAT 代幣進度已達 84.83%，由 3.61 萬名地址持有，顯示出強勁的增長勢頭。





這種看似不經意的更新，在社區中引發了廣泛的“預謀論”猜測，衆多聲音指向 UniSat 可能是 CAT20 背後的重要推手或支持團隊。與此同時，社區內還流傳著另一種聲音，即 CAT Protocol 的幕後團隊很可能是長期深耕於 OP_CAT 領域的 sCrypt Official 團隊。基於對 OP_CAT 技術的深刻理解與掌握，社區認爲 sCrypt Official 團隊能夠設計出如此周全的代幣協議。此外，CAT Protocol 官方文檔中透露出的風格與字體細節，也與 sCrypt Official 的一貫風格高度契合，進一步加深了這一推測的可信度。









除了 CAT Protocol 的 CAT20 以外，現在比特幣生態中還有另外兩個 OP_CAT 的代幣協議。OPNET 創始人 Danny 宣稱 8 月已構思 CAT20，計劃在 Fractal 主網 21000 區塊後激活；Taproot Wizards 與量子貓聯創 Udi Wertheimer 則推出了僅支持比特幣主網的 CATNIP 協議。





這三大基於OP_CAT的代幣協議，已形成“三國爭霸”態勢。





自年初以來，比特幣生態的迅猛發展與其價值的顯著增長，比特幣銘文代幣作爲新興力量迅速崛起，不僅在市場波動中引發了強烈的財富效應，還引發了廣泛討論與關注。儘管銘文項目的激增伴隨著對其價值邏輯的質疑，但市場的熱烈反應無疑爲比特幣社區注入了新的活力，促進了生態內的創新與發展。





尤其是“cat 爭霸”熱潮的突然涌現，許多人尚未深入理解“打銘文”這一行爲的深層含義，便已被這股強大的潮流席捲其中。隨著熱度的持續攀升，人們也不免開始擔憂：這股風潮是否將如同過往衆多短暫的熱潮一般，迅速退去，留下一片泡沫與沉寂？





