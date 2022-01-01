MEXC 自動投資用戶協議
簡介
- 1. 本自動定投用戶協議（"協議"）是您（"您"、"您的 "或 "用戶"）與MEXC Global（"我們"、"我們的" 或 "MEXC"）的合同。它規定了您通過mexc.com或我們的任何相關網站、應用程序編程接口或移動應用程序（統稱 "平台"）使用MEXC的自動定投產品和相關交易服務的條款和條件。
- 2. 本協議中的條款和條件是對用戶協議、隱私政策、風險披露或其他與MEXC的自動投資產品或相關交易服務有關的協議或出版物（統稱為 "法律文件"）的補充。如果本協議中的條款與法律文件中的條款不同，應以本協議中的條款為準。在您使用我們的自動定投產品和相關服務之前，您應當仔細閱讀本協議和法律文件。
- 3. 通過使用MEXC的自動定投產品和相關交易服務，您被視為已經閱讀、同意並完全理解本協議的條款和條件以及法律文件中規定的條款（包括我們可能不時發布的任何修訂）。如果您不同意本協議或法律文件中規定的任何條款或條件，特此建議您立即停止使用服務。如果您繼續使用服務，您將被視為無條件地同意本協議和法律文件中規定的全部條款和條件。
- 4. 來自以下地區的用戶或許無法使用MEXC的自動定投產品和相關的交易服務：朝鮮、古巴、蘇丹、敘利亞、伊朗、也門、津巴布韋、白俄羅斯、緬甸、黎巴嫩、利比亞、玻利維亞、厄瓜多爾、孟加拉國、索馬里、伊拉克、剛果（金）、中非共和國、吉爾吉斯斯坦、布隆迪、阿富汗、馬其頓、埃塞俄比亞、幾內亞比紹、幾內亞、利比里亞、特立尼達和多巴哥、委內瑞拉、塞爾維亞、克里米亞、中國大陸、新加坡、美國、意大利、加拿大。
MEXC自動定投產品和服務
- 1. 本自動定投條款和條件在最初的自動定投計劃全部設置完畢後仍然完全有效，直到您改變您的自動定投計劃設置和/或終止自動定投計劃。此外，我們可在任何時候終止自動定投計劃，且無義務向您提供事先通知。
- 2. 通過創建一個新的自動定投計劃，您授權了您的指定計劃所產生的任何未來交易。重要的是，您必須定期檢查您的自動投資計劃的狀態。我們無義務去核實您提供的自動投資計劃的信息和細節。您所提供的自動投資計劃的所有信息和細節應被視為準確和完整。
風險免責聲明
- 1. 自動定投是複雜的金融工具，其交易可能會使您面臨一些風險，包括但不限於自動投資產品的性能風險和損失風險，我們建議您了解其中的風險。通過使用我們的自動投資產品和相關服務，您被視為已經意識到了所涉及的風險。
- 2. 儘管有上述規定，MEXC不負責任何由於訂閱金額不正確、循環週期細節不正確、或者您的現貨錢包和/或靈活儲蓄賬戶資金不足而給您帶來的損失。您有責任在您的現貨錢包和/或靈活儲蓄賬戶中保持足夠的餘額，以避免交易執行失敗。我們不對任何原因造成的自動定投計劃的執行延遲（若有）負責。
無財務建議
- 1. 您承認，您在本平台上使用我們的服務，完全是您根據自己的經濟狀況和對相關風險的認識而自願進行的行為，這兩點與我們和任何第三方沒有任何關係。
- 2. 我們與您進行的所有交易都是在 "僅執行 "和 "非建議 "的基礎上進行的。您應依靠您的獨立判斷來進行投資，您無權要求我們向您提供與任何交易有關的投資建議。 MEXC將不，且無義務向您提供任何投資建議。
賠償責任限制和權利保留
- 1. MEXC不保證自動定投的性能，您有責任在使用我們的服務時進行自己的盡職調查。您承認並同意，在您使用服務時涉及的任何風險所造成的損失或責任將由您獨自承擔，而MEXC不承擔任何相關責任。您承認您在從事自動投資交易時可能會產生損失，並且您同意獨自承擔任何和所有這些損失。
- 2. 您承認並同意，若由於您未能履行您的任何義務，以及MEXC按照您的命令或以本協議、用戶協議以及我們不時公佈的與使用我們的服務有關的任何其他規則或協議所允許的方式行事，您應對我們可能產生的所有責任、損失或任何種類或性質的費用負責。
- 3. 您同意並承認，對於您因您無法進行交易或因超出我們合理控制範圍的任何原因而導致的任何損失、費用或開支，以及超出我們合理控制範圍的影響，我們將不對您承擔任何責任。
- 4. MEXC保留拒絕處理、取消、終止或撤銷任何自動投資計劃的權利，並由我們全權決定。如果我們懷疑交易涉及（或有涉及）洗錢、恐怖主義融資、欺詐或任何其他類型的金融犯罪的高風險；為了回應傳票、法院命令或其他政府命令；如果我們合理地懷疑交易是錯誤的；或者如果我們懷疑交易涉及任何適用的限制（如適用法律文件中所列）。在這種情況下，我們保留撤銷交易的權利，且無義務讓您以相同的價格或相同的條款恢復被取消的交易的購買或銷售訂單，也無義務讓您恢復由於我們根據此處條款採取的行動而造成的任何損害或損失。
費用和收費
- 1. 自動定投根據用戶指定的交易計劃細節執行交易。通過自動定投進行的交易產生的交易費是基於一般費用和相應的折扣，細節可查詢： https://www.mexc.com/fee
- 2. MEXC保留自行決定隨時修改或更新費用和收費的權利。
- 3. 您就任何交易向MEXC支付的所有費用應在該交易完成後迅速支付。您同意並授權MEXC在某項交易完成時從您的賬戶中扣除任何適用費用。如果您的賬戶中沒有足夠的數字資產，您承認您應支付的任何費用是您欠MEXC的債務，並且應立即到期。
- 4. 除非另行說明，所有支付給MEXC的費用和收費應以數字資產的形式進行。
語言
- 本協議是以英文起草的。雖然本協議可能有其他語言的譯本，但這些譯本可能不是最新的或完整的。因此，你同意，如果本協議的英文版本與任何其他翻譯版本之間有任何衝突，應以本協議的英文版本為準。