輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，X Project 將立即存入您的錢包。

MEXC 提供超過 3000 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。

了解如何輕鬆在 MEXC 上購買 X Project (XERS)。本指南為初學者提供使用信用卡、銀行轉賬或 P2P 購買 X Project (XERS) 的方法。在 MEXC 免費創建帳戶，開始在全球數百萬用戶信賴的加密平台上交易 X Project。

無論選擇哪種方式，您的交易都將受到多重安全機制保護，並鎖定實時匯率。MEXC 確保您購買 X Project 的過程安全、快速、便捷。

MEXC 還支持各地專屬的支付方式，例如 PIX、PayNow、GCash 等，具體取決於您的國家/地區。只需 3 步，即可即時購買加密貨幣！

通過 MEXC 的 P2P 市場，使用您偏好的本地貨幣直接向其他用戶購買 X Project。資金將由平台託管，並在確認付款後釋放，通常在 30 分鐘內完成。

對於大額購買 X Project，銀行轉賬是理想方式！可通過 SEPA、SWIFT 等全球通道及您所在地區的本地網路實現可靠結算

使用 Visa 或 Mastercard 可即時購買 X Project。這是加密交易者最快速、最安全的選擇，僅需完成身分認證（KYC）即可。

MEXC 支持超過 100 種支付選項，讓您可以從世界各地輕鬆購買 X Project（XERS）。無論您偏好傳統支付方式還是本地支付渠道，都能找到適合您的方式。

在哪裏購買 X Project（XERS）

您可能會好奇，在哪裏可以輕鬆購買 X Project（XERS）。其實，這取決於您的支付偏好和交易經驗。您可以通過信用卡、Apple Pay 或銀行轉賬等方式，在加密貨幣平台上購買 XERS。另外，您也可以通過 P2P 方式或去中心化交易所（DEX）在鏈上購買 XERS！

中心化交易所（CEX）——大多數初學者在此開始他們的加密貨幣之旅 查看指南 去中心化交易所（DEX）——適合注重資產自主控制的高級用戶 查看指南 點對點交易平台（P2P）——靈活交易者的風險管理之選 查看指南

中心化交易所（CEX）——大多數初學者在此開始他們的加密貨幣之旅 像 MEXC 這樣的中心化交易所通常是最適合初學者的選擇。您可以直接使用信用卡、Apple Pay、銀行轉賬或穩定幣購買 XERS。CEX 還提供透明的價格機制、先進的安全保障，以及實時 X Project 價格圖表和交易歷史等工具支持。 如何通過 CEX 購買代幣： 步驟一 加入 MEXC 創建賬戶並完成身份認證（KYC）。 步驟二 充值 使用法幣或加密貨幣充值資金。 步驟三 搜索 在交易頁面中搜尋 XERS。 步驟四 交易 以市價或限價方式下達買入訂單。

去中心化交易所（DEX）——適合注重資產自主控制的高級用戶 如果 XERS 已在鏈上發布，您也可以通過去中心化交易所購買。DEX 如 MEXC 的 DEX+、Uniswap、PancakeSwap 支持錢包對錢包的直接交易，無需中介機構，但您需要自行處理 gas 費用和滑點設定等問題。 如何通過 DEX 購買代幣： 步驟一 設定錢包 安裝 MetaMask 等 Web3 錢包，並充值支持的基礎代幣（如 ETH 或 BNB）。 步驟二 連接 訪問 DEX 平台並連接您的錢包。 步驟三 兌換 搜尋 XERS 並確認其代幣合約 步驟四 確認交易 輸入數量、檢查滑點，並在鏈上確認交易。

點對點交易平台（P2P）——靈活交易者的風險管理之選 如果您希望使用本地支付方式購買 XERS，P2P 平台是不錯的選擇。MEXC 的 P2P 市場支持通過銀行轉賬、電子錢包甚至現金，從經過驗證的用戶處直接購買加密貨幣。 通過 P2P 購買的步驟： 步驟一 加入 MEXC 創建免費的 MEXC 帳戶並完成身分認證（KYC） 步驟二 前往 P2P 進入 P2P 頁面，選擇您的本地貨幣。 步驟三 選擇賣家 選擇支持您支付方式的已驗證賣家。 步驟四 完成付款 直接付款，確認後加密貨幣將釋放到您的 MEXC 錢包中。

如果您正在尋找購買 X Project（XERS） 的最佳途徑，那麼像 MEXC 這樣的中心化平台無疑是最簡單、最安全的方式，尤其適合使用信用卡、Apple Pay 或法幣的用戶。DEX 為鏈上用戶提供了更大的靈活性，而 P2P 則適合需要本地貨幣支持的用戶。

無論您選擇哪種方式，都可以立即創建免費帳戶，在 MEXC 上安心開啟您的交易之旅。。