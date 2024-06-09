如何購買FTP (FTP) 教程

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選擇您要如何購買FTP（FTP）加密代幣。

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為了更順暢的交易，您可以考慮購買類似 USDT 的穩定幣，再使用其穩定幣在現貨交易所購買FTP（FTP）。

（1） 信用卡/借記卡購買

如果您是一名新用戶，這是購買FTP（FTP）最簡易的方式。 MEXC 支持使用 Visa 和 Mastercard 付款。

使用 MEXC 點對點服務直接向其他用戶購買FTP（FTP）。我們為全球提供最優質的服務和支持。所有訂單和交易均受託管和 MEXC 保護。

通過 SEPA 免費立刻存入 USDT，並通過現貨交易購買 FTP。

MEXC提供多種支付服務，包括Simplex、Banxa、Mercuryo等，讓您獲得最佳的現貨交易來購買FTP。