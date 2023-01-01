什麼是ZIL合約？ ZIL合約是在未來某個日期能買入或出售ZIL的法律協議。 ZIL合約是一種ZIL幣的合約表現形式，而實際的ZIL（或現金）結算將在未來，即是當合約行使時發生。 ZIL合約通常用於對沖ZIL本身的價格變化。另一方面，它們使投資者能夠推測資產的潛在趨勢。簡單來說，如果您預計加密貨幣價格會上漲，您可以購買（買多） ZIL合約，當您認為價格會下跌時，您可以做空（買空）以減少影響損失。 要了解更多關於合約的信息，請瀏覽我們的教育短片。 立即註冊

如何交易（購買） ZIL合約？ 1 創建一個免費的MEXC賬號是交易各種加密資產（如合約）最簡單的途徑。只需要不到一分鐘就能創建一個賬戶和通過KYC（驗證身份）。 通過 MEXC App 註冊

使用您的電子郵件在 MEXC 網站註冊

使用您的手機號碼在 MEXC 網站註冊 2 註冊並通過KYC後，請按照以下簡單步驟開設您的合約賬號並開始合約交易： 1. 在這裡開設合約交易賬號

2. 通過 P2P，即時信貸 或 卡片購買以USDT入金 MEXC教程 如何使用 Visa/MasterCard 購買加密貨幣？ 如何通過 MEXC P2P 購買加密貨幣？ 3. 通過錢包將現貨或法幣錢包中的資產轉入新開的合約賬戶 4. 選擇您的ZIL期貨合約。 MEXC 提供兩種類型的加密貨幣期貨合約：USDT-M 期貨和 COIN-M 期貨。例如，如果您想交易ZIL永續合約，請選擇USDT-M合約。對於ZIL美元COIN-M合約，選擇 COIN-M 期貨. 5. 為ZIL期貨合約選擇您喜歡的槓桿。 MEXC最高支持200倍槓桿！ 6. 根據MEXC合約上可用的各種訂單類型下單。對於初學者，您的第一個ZIL期貨合約可選擇限價或市價買入 立即註冊

為什麼交易ZIL合約？ 無需持有ZIL本身 非ZIL持有者可以推測ZIL的價格並在不購買資產本身的情況下快速獲利。您可以用USDT開倉ZIL期貨合約，所有盈利將以USDT結算。 可定制槓桿 通過ZIL獲得可觀的利潤，同時只需支付其總成本的一小部分。借助槓桿，您可以跟踪小幅價格變動並進行交易，以創造值得您投入時間和精力的利潤。 高流動性市場 ZIL合約市場流動性高，交易量達數万億美元。一個可持續的、流動性強的市場風險較小，因為參與者可以在低滑點的情況下輕鬆地開啟和關閉交易。 多元化加密資產投資 多樣化交易策略以產生更多利潤。用戶可以使用成熟的交易策略，如賣空、套利、配對交易等。

為什麼選擇 MEXC Futures 進行交易？ 選擇可持續發展的合約交易平台對於執行成功的交易和享受更高的利潤起著重要作用。 MEXC擁有超過4年的合約產品和運營經驗，全球流動性排名第一。我們提供： 1-200 倍槓桿自由調節，支持做空、做多，隨時調整槓桿倍數

多層次、多集群的系統結構，以及每秒可支持高達140萬個訂單的匹配引擎技術

價格合理透明，深度厚，檔位均勻。極端行情下平穩運行，避免意外爆倉