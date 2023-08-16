EULUSDT -- 漲跌幅-- 指數價格-- 合理價格-- 資金費率 / 倒計時-- / -- EULUSDT 最新價 -- -- 合理價格 -- 24h低 -- 24h高 -- 24h額 -- 24h量 -- 資金費率 / 倒計時 -- 目前倉位(--) 目前委託(--) 歷史倉位 歴史委託&成交 資金流水 資產 隱藏其他交易對 隱藏其他交易對 暫無數據 錢包余額： ‎ -- USDT 立即開單、跟單交易或網格交易 跟單交易 網格交易 圖表 交易規則 圖表 分析 交易規則 風險限制 1秒 1分鐘 5分鐘 15分鐘 1小時 4小時 1日 最新價 基礎版 TradingView 深度圖 基礎版 TradingView 深度圖 委託訂單 最新成交 委託訂單 -- 價格 ( USDT ) 數量 ( -- ) 總量 ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 均價 ≈ 0 數量 0 總量 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 均價 ≈ 0 數量 0 總量 0 -- 買 -- 賣 最新成交 價格 ( USDT ) 數量 ( -- ) 時間 -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- 全部 衝高回落 探底回升 新高 新低 漲 跌 放量漲 放量跌 幣對 24 小時漲跌/狀態 暫無數據 開倉 平倉 開倉 平倉 逐倉 1X S 限價 市價 計劃委託 可用 ‎ -- 數量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 買入 ‎ 0 -- 賣出 ‎ 0 -- 可開多 0 -- 可開空 0 -- 開多 開空 保證金 ‎ 0 USDT 保證金 ‎ 0 USDT 註冊 登 入 限價 市價 計劃委託 逐倉 1X S 可用 ‎ -- 數量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 買入 ‎ 0 -- 可開多 ‎ 0 -- 開多 保證金 ‎ 0 USDT 註冊 登 入 數量 (--) 0% 25% 50% 75% 100% 賣出 ‎ 0 -- 可開空 ‎ 0 -- 開空 保證金 ‎ 0 USDT 註冊 登 入 費率 Maker - / Taker - 資產 充 值 劃 轉 未實現盈虧 ‎ -

<p>1)您確認並同意，MEXC將不對以下任何情況造成的任何損失和損害負責：</p><article><p>a)利潤損失，數據丟失，機會損失，無形損害，以及因不可抗力事件而產生的任何損害。</p><p>b)MEXC有合理理由相信，特定跟隨者和特定交易可能存在重大違法或違約行為，包括但不限於：進行被禁止的交易活動（包括操縱或濫用交易活動）、在開戶過程中提供了欺詐性的不正確信息、在其他方面存在惡意行為，等。</p><p>c)MEXC有合理理由認為您在本網站的行為涉嫌違法或不當。包括但不限於：進行被禁止的交易活動（包括操縱或濫用交易活動）、在開戶過程中提供了欺詐性的不正確信息、在其他方面存在惡意行為，等。</p><p>d)通過本平台提供的服務購買或獲取任何數據、信息或交易等而產生的費用和損失。</p><p>e)您對服務的誤解，因您直接或間接參與服務和本協議而造成的任何部分或全部損失。</p></article><p>2)您確認並同意，存在與服務功能相關的風險，包括但不限於自動交易功能的風險，您的帳戶可以在沒有您手動干預的情況下開始和結束交易。</p><p>3)您瞭解並同意，MEXC將不保證您跟單交易的成功。處於以下原因，跟單交易有可能跟隨失敗，包括但不限於：不滿足最小跟單金額、可用保證金不足、觸發風控、或其他違反本協議或其他MEXC法律文書、或由本協議或其他MEXC法律文書約定的其它情形。</p><p>4)您確認並同意，如果服務出現延遲，將產生高額成本損失，並且服務可能會失敗。</p><p>5)投資管理服務由您自行決定。請注意，如果您決定使用跟單特定交易員的服務和/或跟隨特定的交易策略，您應考慮您的整體財務狀況，包括財務規劃，並瞭解使用服務功能極具投機性，您可能遭受的損失大於交易員。交易員的交易可能盈利也可能虧損。</p><p>6)此處提供的服務功能僅供您參考。如果您根據平台上提供的信息或通過服務功能獲得的信息做出投資決定，您應自行承擔風險。</p><p>7)在做出投資決定之前，您應進行獨立的研究和判斷。您應根據您的投資目標以及個人和財務狀況，獨立確定您的投資，策略或任何其他產品和服務是否符合您自己的需求。</p><p>8)對於使用服務功能自動執行操作所造成的損失，您應承擔全部責任。</p><p>9)平台上的任何信息旨在為交易員和跟隨者提供交易動態和信息服務。本平台不提供任何形式的投資建議，也不以任何形式暗示提供此類信息或功能。您應對通過本平台或服務功能收集的信息進行獨立研究並做出獨立的投資決策。</p><p>10)您同意並接受，這些是導致無法執行服務的原因，包括但不限於以下內容：</p><article><p>a)交易員的跟隨者數量達到上限;</p><p>b)交易員已停止操作 ;</p><p>c)您目前的狀態是交易員;</p><p>d)您的帳戶中沒有資產或資金; 和</p><p>e)交易員的委託訂單限額達到上限。</p></article><p>我們將採取合理的措施來監測任何交易員在服務功能下的表現。我們保留暫停、停止或阻止任何交易員在服務功能下被跟隨的權利。</p><p>MEXC明確保留在法律範圍內對本協議進行最終解釋的所有權利。</p>