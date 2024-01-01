PEPE合約是在未來某個日期能買入或出售PEPE的法律協議。
PEPE合約是一種PEPE幣的合約表現形式，而實際的PEPE（或現金）結算將在未來，即是當合約行使時發生。
PEPE合約通常用於對沖PEPE本身的價格變化。另一方面，它們使投資者能夠推測資產的潛在趨勢。簡單來說，如果您預計加密貨幣價格會上漲，您可以購買（買多） PEPE合約，當您認為價格會下跌時，您可以做空（買空）以減少影響損失。
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非PEPE持有者可以推測PEPE的價格並在不購買資產本身的情況下快速獲利。您可以用USDT開倉PEPE期貨合約，所有盈利將以USDT結算。
通過PEPE獲得可觀的利潤，同時只需支付其總成本的一小部分。借助槓桿，您可以跟蹤小幅價格變動並進行交易，以創造值得您投入時間和精力的利潤。
PEPE合約市場流動性高，交易量達數万億美元。一個可持續的、流動性強的市場風險較小，因為參與者可以在低滑點的情況下輕鬆地開啟和關閉交易。
多樣化交易策略以產生更多利潤。用戶可以使用成熟的交易策略，如賣空、套利、配對交易等。
選擇可持續發展的合約交易平臺對於執行成功的交易和享受更高的利潤起著重要作用。 MEXC擁有超過4年的合約產品和運營經驗，全球流動性排名第一。我們提供：
合約交易和價格有很高的市場風險和價格波動性。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮您的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力。我們建議您在進行任何投資之前，諮詢獨立的財務顧問。本材料不應理解為財務建議。過去的業績並不是未來業績的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您可能遭受的任何損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）均基於第三方來源。我們以 "原樣 "提供給您，僅供參考，不作任何形式的陳述或保證。提供給第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制以內。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。