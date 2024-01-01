什麽是MTL合約？

MTL合約是在未來某個日期能買入或出售MTL的法律協議。

MTL合約是一種MTL幣的合約表現形式，而實際的MTL（或現金）結算將在未來，即是當合約行使時發生。

MTL合約通常用於對沖MTL本身的價格變化。另一方面，它們使投資者能夠推測資產的潛在趨勢。簡單來說，如果您預計加密貨幣價格會上漲，您可以購買（買多） MTL合約，當您認為價格會下跌時，您可以做空（買空）以減少影響損失。