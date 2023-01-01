活動時間：
活動時間：
活動描述
活動期間，根據每日盈利額排名，前名用戶參與瓜分獎池(當天合約交易額> USDT)，盈利額榜單前名用戶還可瓜分交易額獎池，每天發獎。
活動獎勵1：盈利額獎勵
活動獎勵2：交易額獎勵
與其他交易達人一決高下——成為我們的頂級交易達人之一，排名第一的用戶可獲得高達 USDT的體驗金。活動期間，我們將按照每位用戶的盈利額進行排名，獎勵分配如下：
排名
體驗金獎池（USDT）
瓜分獎池
單用戶可得
FAQ
Q：如何參與本次活動？
Q：參加本次活動需要完成身分認證嗎？
Q：獎勵什麼時候發？多久能到帳？
活動規則
本活動需報名成功後獲得參與資格，活動僅統計報名成功後的數據。
每日排行榜統計時間內，合約交易額達到 -- USDT 才有資格瓜分獎池，在統計期間未交易的用戶將不進入統計，交易幣種不限（USDC/USDT 等穩定幣合約除外）。
若出現兩名以上的用戶有盈利額相同的情況，將根據用戶收益率作為次要排名依據，決定最終排名，用戶同一時間段內無法獲得多個排行榜類型活動獎勵，獎勵僅取其數額最大的發放。
本次活動僅限個人用戶參與，交易商和機構用戶無法參加，子帳號不作為獨立帳號參與活動，最終計算時，子帳戶的盈利額、交易額將與主帳戶的交易量結合計算。
本活動獎勵不可與 MEXC 平台同期其他合約盈利率/盈利額排名活動獎勵同時領取。
獎勵將於活動結束後 3 天內發放，使用體驗金前請先閱讀合約體驗金使用指南：
https://www.mexc.com/zh-TW/support/articles/360054857791
請參與用戶嚴格遵守服務條款，MEXC 有權在活動期間取消涉嫌洗盤或非法大量註冊用戶、自我交易或者操縱市場的用戶的參與資格並回收體驗金獎勵。
幣本位合約交易數據按照統計時合理價折算為 USDT，如果代幣價格波動，盈利額、盈利率數據可能會受到影響。
MEXC 有權修改本次活動的條款。若有更改，恕不另行通知。
MEXC 保留本次活動的最終解釋權。如有任何疑問，請聯絡客服團隊。
