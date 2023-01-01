年中大賽
黃金時代挑戰 · 抽金磚 & BTC
10,000,000
USDT
參賽人數&解鎖獎池
參與人數越多，獎池規模越大！
已報名人數
0
總獎池 (USDT)
0
參與人數
已解鎖獎池 (USDT)
參與方式
交易合約免費獲得抽獎機會
活動時間
活動時間:
--
抽獎時間:
--
參與資格
活動開始後，所有國家或地區的用戶均可報名參與。
每日大獎：贏取最高
2,025 USDT
當日交易額每滿
-- USDT
，可獲得
1
次刮獎機會，每天最多可得
--次
今日剩餘獎池（USDT）
--
/
--
獎品信息
刮獎區
刮獎 100% 中獎
每周驚喜：抱走最高
5,000 USDT
當週累計交易額每滿
-- USDT
，可獲得
1 次
抽獎機會，每週最多可得
-- 次
本周剩餘獎池（USDT）
--
/
--
x0
活動未開始
100% 中獎
獎品信息
常見問題解答
Q：如何參與本次活動？
Q：可以同時參加其他活動嗎？
Q：參加本次活動需要完成身分認證嗎？
Q：交易哪些合約會計入活動？
Q：我的交易額會實時更新嗎？是否有延遲？
Q：獎勵什麼時候發？多久能到帳？
Q：我錯過了某天的抽獎，可以補抽嗎？
活動規則
用戶必須在本頁面上點擊報名按鈕報名參與本次活動，且年滿 17 歲方有資格獲得獎勵。
活動僅統計手續費 > 0 的合約交易額（USDCUSDT 等穩定幣合約除外），所有的交易統計時間均採用 UTC+8 時區作為基準。
報名參與本活動的用戶，活動期間無法同時獲得 M-Day 活動的獎勵。
參與者在交易量達標後將自動獲得對應類型抽獎券，每張彩票碼對應一次抽獎機會，次數可累計，在抽獎時間內均可抽取獎勵，所有獎勵均限時限量提供，按先到先得原則發放。
日日刮/週週抽活動體驗金獎勵將於在獲獎後實時發放，最遲不超過 24 小時，活動體驗金有效期為 7 天，體驗金使用規則詳見
公告連結
，請使用前仔細閱讀。
實物獎勵平台將按官網定價摺合成等值的 USDT 空投，虛擬貨幣獎勵將發放獎勵指定幣種現貨。若相關活動出現延遲、取消或推後，或是出於任何其他原因，MEXC 均有權在合理範圍內自行決定調整獎品，並向獲獎者提供具有同等或更高價值的其他獎品。
本活動與任何提及的第三方品牌或公司無關，亦未經其認可或支持。所有對產品或商標的引用僅為描述性目的，不代表任何夥伴關係或合作。
MEXC 將選定活動結束當天，即 2025 年 7 月 4 日 20:00:00（UTC+8）後第一個比特幣區塊哈希值的末尾 5 位數字作為終極大獎的獲獎號碼，詳情可進入
Blockchain.com
查詢。
價值超過 10,000 USDT 的終極大獎獲獎者需完成高級身分認證。如果獲獎者在 7 天內未能完成認證，則其獲獎資格將被取消，獎勵順延給下一位符合條件的用戶。若上述符合條件的用戶均已匹配獎勵，順延到最後名次以外的獎勵將作為陽光普照獎勵，根據持有的彩票碼數量瓜分給其他用戶。
用戶如抽中超過 10,000 USDT 的終極大獎，需完成高級身分認證，再透過 Telegram 聯絡
@Cici_MEXC
或
@Teddy_MEXC
以兌換獎勵，其中，金磚獲獎者需配合平台到官方指定國家/地區參與頒獎儀式並配合做街拍、採訪等社群媒體宣發事項（官方按一定標準報銷用戶出行所需費用），以獲得全額 350,000 USDT 空投獎勵。如果不願意做宣發，也仍需社媒分享且至少保留 30 天，金磚獎勵將調整為 175,000 USDT 空投獎勵，頒獎儀式安排和報銷細則將單獨通知獲獎者。
社群媒體宣發事項包括但不僅限於：
配合媒體採訪：分享參與活動的個人經歷，包括交易經驗、抽獎體驗等。
展示獎品照片或影片：發佈與金磚獎品的合影的照片或影片，展示獎品的實物。
發佈宣傳文章：撰寫詳細的宣傳文章，包括活動詳情、獲獎感言、獎品展示等，並照平台要求使用指定的標籤（hashtags）和話題（topics）在本人常用的社群媒體上進行推廣，如“#MEXC金磚”等標籤。
轉寄官方宣發屬性：轉寄平台發佈的官方活動宣傳屬性、獲獎公告等相關信息。
MEXC 嚴格保護用戶隱私，所有用戶個人資料僅用於活動的組織與執行，未經用戶同意絕不向第三方披露。
所有參與用戶必須嚴格遵守 MEXC 的服務條款。MEXC 保留在活動期間取消任何從事不誠實或惡意行為的參與者資格的權利，包括大量註冊帳戶、自我交易及與非法、欺詐或有害目的相關的任何行為。
MEXC 保留對本活動的最終解釋權。如有疑問，請聯絡客服團隊。
活動開始後，所有國家或地區的用戶均可報名參與。
用戶獲得的彩票號碼與獲獎號碼將從最後一位數字向前逐一匹配，持有連續匹配位數最多的彩票的用戶將獲得 100 盎司金磚大獎，且同一名用戶根據彩票號碼匹配情況可獲得多個獎品。
展開查看更多
免責聲明
做市商帳戶和機構子帳號不能參與本次活動。
如監測到刷量、對敲、多帳戶操作、自成交等行為，將取消參賽資格
如監測到同一交易策略行為，將取消參賽資格。
如監測到每分鐘內頻繁掛單撤單用戶，將取消參賽資格。
如監測到同一IP地址多帳戶操作，將取消該IP下所有用戶參賽資格。
包括但不限於以上提及到的關於交易、資金、團夥行為產生的風險，活動規則最終解釋權歸MEXC官方所有。
展開查看更多