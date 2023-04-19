GoSleep 是一款構建在 Arbitrum 生態系統中的 Web3 睡眠跟踪和健康生活獎勵應用程序。 它旨在激勵用戶追求健康的生活方式，並提供個性化的睡眠模式建議，幫助他們逐漸養成健康的睡眠習慣。 GoSleep 已獲得 200 萬美元的融資，由 Foresight Ventures 領投，CCC Capital、Amber Group、SevenX Ventures、KuCoin Ventures 和 Gate Labs 跟投。