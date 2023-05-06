ZenPandaCoin ($ZPC) 是一種建立在以太坊區塊鏈上的去中心化模因代幣，旨在通過去中心化金融 (DeFi) 的力量提供金融和平與繁榮。 該項目以其吉祥物 The Zen Panda 為中心，象征著平靜、平衡和智慧。 我們的使命是創建一個強大的、支持性的社區，利用 DeFi 的力量實現財務上的成功。 此外，ZenPandaCoin 將支持跨鏈消息傳遞協議 LayerZero，並首次部署在零知識 L2 鏈 Arbitrum 上。