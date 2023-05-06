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ZenPandaCoin
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0.000000004469
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0.000000006666
24h 最低價
0.000000003601
24h 成交量 (ZPC)
367,809.52B
24h 成交額 (USDT)
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ZPC
ZenPandaCoin ($ZPC) 是一種建立在以太坊區塊鏈上的去中心化模因代幣，旨在通過去中心化金融 (DeFi) 的力量提供金融和平與繁榮。 該項目以其吉祥物 The Zen Panda 為中心，象征著平靜、平衡和智慧。 我們的使命是創建一個強大的、支持性的社區，利用 DeFi 的力量實現財務上的成功。 此外，ZenPandaCoin 將支持跨鏈消息傳遞協議 LayerZero，並首次部署在零知識 L2 鏈 Arbitrum 上。
概況
幣種名稱
ZPC
發行時間
--
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發行價格
--
發行總量
888,888,888,888,888
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0.000000000001
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