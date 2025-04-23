ZORA

ZORA 是一個 NFT 市場協議，致力於為創作者開拓新的可能性，使他們能夠創建、展示和收集 NFT。 ZORA 幫助人們建立自己的市場。此外，ZORA 也推出了基於 OP Stack 的二層網路 ZORA NETWORK。該網路為藝術家、創作者和社群提供更快、更有效率的以太坊擴展，同時無縫整合所有現有的 ZORA 工具。

幣種名稱ZORA

排名No.3194

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量0

最大供應量10,000,000,000

總供應量10,000,000,000

流通率0%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.03707598355252541,2025-04-23

最低價0.008823152623137747,2025-05-08

所屬公鏈BASE

簡介ZORA 是一個 NFT 市場協議，致力於為創作者開拓新的可能性，使他們能夠創建、展示和收集 NFT。 ZORA 幫助人們建立自己的市場。此外，ZORA 也推出了基於 OP Stack 的二層網路 ZORA NETWORK。該網路為藝術家、創作者和社群提供更快、更有效率的以太坊擴展，同時無縫整合所有現有的 ZORA 工具。

所屬板塊

社媒

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