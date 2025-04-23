ZORA 是一個 NFT 市場協議，致力於為創作者開拓新的可能性，使他們能夠創建、展示和收集 NFT。 ZORA 幫助人們建立自己的市場。此外，ZORA 也推出了基於 OP Stack 的二層網路 ZORA NETWORK。該網路為藝術家、創作者和社群提供更快、更有效率的以太坊擴展，同時無縫整合所有現有的 ZORA 工具。
幣種名稱ZORA
排名No.3189
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0,00%
流通供應量0
最大供應量10.000.000.000
總供應量10.000.000.000
流通率0%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.03707598355252541,2025-04-23
最低價0.008823152623137747,2025-05-08
所屬公鏈BASE
簡介ZORA 是一個 NFT 市場協議，致力於為創作者開拓新的可能性，使他們能夠創建、展示和收集 NFT。 ZORA 幫助人們建立自己的市場。此外，ZORA 也推出了基於 OP Stack 的二層網路 ZORA NETWORK。該網路為藝術家、創作者和社群提供更快、更有效率的以太坊擴展，同時無縫整合所有現有的 ZORA 工具。
所屬板塊
社媒
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