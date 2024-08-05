ZBCN

ZBCN 代幣是 Zebec 網路的治理和實用代幣。 ZBCN持有者在治理體系中擁有投票權，並對影響網路和生態系統的關鍵決策進行投票。 ZBCN 代幣用於 Nautilus 上的 gas 費，並為持有者帶來各種好處和激勵。

幣種名稱ZBCN

排名No.136

市值$0,00

完全稀釋市值$0,00

市場佔有率0.0001%

交易額/市值（24小時）0,02%

流通供應量84 568 076 380,45328

最大供應量100 000 000 000

總供應量99 999 358 024,64996

流通率0.8456%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.007105034498396647,2025-05-30

最低價0.000692135609811539,2024-08-05

所屬公鏈SOL

簡介ZBCN 代幣是 Zebec 網路的治理和實用代幣。 ZBCN持有者在治理體系中擁有投票權，並對影響網路和生態系統的關鍵決策進行投票。 ZBCN 代幣用於 Nautilus 上的 gas 費，並為持有者帶來各種好處和激勵。

所屬板塊

社媒

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