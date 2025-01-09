YTC

Yachtscoin 旨在成為投資奢華生活方式的多功能工具，支援支付碼頭費、船員管理、燃油供應和遊艇維護等相關服務。該項目旨在支持與遊艇製造商、碼頭和服務提供商的合作，使遊艇幣 (Yachtscoin) 進一步融入更廣泛的海洋經濟。遊艇幣生態系統整合智慧合約功能，可自動執行遊艇銷售和租賃中的合約協議。此功能可降低管理成本，最大程度降低詐欺風險，並確保交易安全可靠。透過利用區塊鏈技術，遊艇幣 (YTC) 提高了交易透明度，讓用戶對其交易的安全性和合法性充滿信心。

幣種名稱YTC

排名No.1908

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量1,000,000,000

總供應量999,910,621

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.011608855577018627,2025-03-26

最低價0.000032605905880792,2025-01-09

所屬公鏈SOL

簡介Yachtscoin 旨在成為投資奢華生活方式的多功能工具，支援支付碼頭費、船員管理、燃油供應和遊艇維護等相關服務。該項目旨在支持與遊艇製造商、碼頭和服務提供商的合作，使遊艇幣 (Yachtscoin) 進一步融入更廣泛的海洋經濟。遊艇幣生態系統整合智慧合約功能，可自動執行遊艇銷售和租賃中的合約協議。此功能可降低管理成本，最大程度降低詐欺風險，並確保交易安全可靠。透過利用區塊鏈技術，遊艇幣 (YTC) 提高了交易透明度，讓用戶對其交易的安全性和合法性充滿信心。

所屬板塊

社媒

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