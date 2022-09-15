YodeSwap 是 Dogechain 網絡的第一個自動做市商 (AMM)、去中心化交易所 (DEX) 之一。一體化的 Defi 解決方案提供了一系列支持 DeFi 和 Web3 空間的服務和功能，包括加密交換、質押和流動性挖礦，並作爲基於 Dogechain 網絡構建的新的和令人興奮的項目的啓動平臺。