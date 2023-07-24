DFI.money2.0（YFII2.0）象徵著$YFII2的重生。 YFII2.0 專為人民而設計，旨在為原始 DFI.money 代幣帶來新的生命。 作為應對代幣負面影響的舉措，YFII2.0 的推出承諾為代幣持有者提供更強大、更有利可圖的平台。