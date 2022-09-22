Cryptonovae 是一個交易平台，可跨多個交易所（集中式和分散式）無縫管理您的數字資產。 YAE 是一種基於 ERC20 的代幣，為持有者提供獨特和創新的功能。 Cryptonovae 代幣 (YAE) 釋放了真正的實用代幣的力量，專用於其社區，其獨特的燃燒機制旨在獎勵用戶，無論他們是交易者、開發者還是持有者。