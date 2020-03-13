XYO 是最初也是最大的 DePIN，在全球擁有數百萬個節點。它收集並驗證真實世界的數據，在人工智慧、地理定位等領域連接 Web3 和 Web2。我們的位置證明和來源證明技術為 RWA 管理、DePIN 追蹤、真實世界遊戲等領域的真實世界數據驗證提供支援。 XYO 的 COIN 應用程式推動了網路的大規模成長。我們的原生區塊鏈 XYO Layer One 為去中心化資料驗證提供了可擴展、可互通的基礎設施，可實現無縫整合、增強隱私和高效匯總。
幣種名稱XYO
排名No.228
市值$0,00
完全稀釋市值$0,00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量13 931 216 938
總供應量13 931 216 938
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.0820290796298041,2021-11-06
最低價0.0000960677747658,2020-03-13
所屬公鏈ETH
簡介XYO 是最初也是最大的 DePIN，在全球擁有數百萬個節點。它收集並驗證真實世界的數據，在人工智慧、地理定位等領域連接 Web3 和 Web2。我們的位置證明和來源證明技術為 RWA 管理、DePIN 追蹤、真實世界遊戲等領域的真實世界數據驗證提供支援。 XYO 的 COIN 應用程式推動了網路的大規模成長。我們的原生區塊鏈 XYO Layer One 為去中心化資料驗證提供了可擴展、可互通的基礎設施，可實現無縫整合、增強隱私和高效匯總。
所屬板塊
社媒
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