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XSPECTAR
xSPECTAR 是一個由法律、房地產、IT、藝術、金融和遊戲領域的頂級專業人士開發的專屬社團。懷著創建私有生態系統的願景，連續創業者 Dirk Schepens 與其他專家聯手在高性能去中心化區塊鏈 XRP Ledger (XRPL) 上建立了專屬元界。 xSPECTAR 將提供一個完整的生態系統，其中包含一個基於虛幻引擎 5 的虛擬經濟和世界，展示乾淨的美學以及提供交互和視覺優勢。
概況
幣種名稱
XSPECTAR
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