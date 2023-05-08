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XRPC
Xrp Classic 的目的是開發環保解決方案，旨在使加密貨幣空間更安全，更容易為每個人所理解。 Xrp Classic 是一個旨在開發自己的 ReFi 區塊鏈的項目。 我們的願景是開發一個創新的、可持續的、多平台的生態系統，使用戶能夠在使用它的同時獲得愉快的體驗。
概況
幣種名稱
XRPC
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