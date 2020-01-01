Xpla 是一個開源區塊鏈，託管著一個充滿活力的去中心化應用程式 (dApp) 和頂級開發人員工具的生態系統。 Xpla 基於 Tendermint，Tendermint 是一種基於Byzantine fault-tolerant (BFT) 共識的熱門區塊鏈引擎，可容納高達 1/3 的組合。 透過 IBC 和 COSMOS SDK，Xpla 區塊鏈 可以方便地與其他各種鏈連接，是對於開發者友善的鏈。