XDC

XDC 網路是相容 EVM 的第 1 層網路。 XDC 網路是以太坊高度優化的客製化分支，透過委託股權證明 (XDPoS) 機制達成共識，該機制允許兩秒的交易時間、接近零的汽油費以及每秒大量的交易。 XDC 網路安全、可擴展且高效，為各種新穎的區塊鏈用例提供支持，並為企業級區塊鏈應用程式和現實世界的資產代幣化提供最先進的基礎設施。

幣種名稱XDC

排名No.74

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率0.0003%

交易額/市值（24小時）0.20%

流通供應量16,214,350,103.65

最大供應量0

總供應量37,994,535,358.5

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.19387438,2021-08-21

最低價0.000157131627911,2019-06-20

所屬公鏈XDC

簡介XDC 網路是相容 EVM 的第 1 層網路。 XDC 網路是以太坊高度優化的客製化分支，透過委託股權證明 (XDPoS) 機制達成共識，該機制允許兩秒的交易時間、接近零的汽油費以及每秒大量的交易。 XDC 網路安全、可擴展且高效，為各種新穎的區塊鏈用例提供支持，並為企業級區塊鏈應用程式和現實世界的資產代幣化提供最先進的基礎設施。

所屬板塊

社媒

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