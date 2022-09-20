MetaX是唯壹壹款完全去中心化的、類似SLG的基於以太坊的PVP區塊鏈遊戲。 MetaX以大宇宙為基礎，高度融合元宇宙、Gamefi、DAO、NFT等元素，為玩家呈現壹個自由發展的宇宙空間。 每個玩家都可以通過蟲洞引擎穿越星系探索各種未探索的行星。 玩家可以殖民行星領土，參與星際戰爭，擁有NFT設備。 X1是MetaX遊戲的治理代幣。