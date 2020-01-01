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WTA
WTA智能鏈基於沃爾頓鏈主網，代表了一個與沃爾頓鏈算法完全一致、共享沃爾頓鏈算力的智能PoW生態。沃爾頓鏈主網利用數據屬性提取哈希指紋或索引存儲，在後續的數據搜索中，根據需要的數據 通過我們的跨鏈索引機製可以快速找到數據，同時可以通過跨鏈數據快速驗證數據真實性。
概況
幣種名稱
WTA
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