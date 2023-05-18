Winnerz(WNZ)是一個讓武術選手、俱樂部、參與者受益的區塊鏈武術平台。 Winnerz 也是該平台的主要貨幣。 Winnerz 涵蓋範圍廣泛的格鬥，包括綜合格鬥、站立格鬥、拳擊、跆拳道、摔跤、柔術等。