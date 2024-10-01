WhiteRock 是一種現實世界資產協議，旨在將股票、債券、房地產、期權和衍生品等傳統金融資產的經濟權利代幣化。透過將傳統金融與區塊鏈連接起來，WhiteRock 釋放了全球流動性，並簡化了股票、固定收益和其他投資的獲取途徑。 WhiteRock 專注於透明度和效率，使用戶能夠無縫交易代幣化資產，同時遵守全球法規，重塑金融的未來。
幣種名稱WHITE
排名No.208
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.00%
流通供應量650,000,000,000
最大供應量1,000,000,000,000
總供應量1,000,000,000,000
流通率0.65%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.001644277479878745,2025-03-04
最低價0.000000247894022727,2024-10-01
所屬公鏈ETH
簡介WhiteRock 是一種現實世界資產協議，旨在將股票、債券、房地產、期權和衍生品等傳統金融資產的經濟權利代幣化。透過將傳統金融與區塊鏈連接起來，WhiteRock 釋放了全球流動性，並簡化了股票、固定收益和其他投資的獲取途徑。 WhiteRock 專注於透明度和效率，使用戶能夠無縫交易代幣化資產，同時遵守全球法規，重塑金融的未來。
所屬板塊
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。