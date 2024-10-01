WHITE

WhiteRock 是一種現實世界資產協議，旨在將股票、債券、房地產、期權和衍生品等傳統金融資產的經濟權利代幣化。透過將傳統金融與區塊鏈連接起來，WhiteRock 釋放了全球流動性，並簡化了股票、固定收益和其他投資的獲取途徑。 WhiteRock 專注於透明度和效率，使用戶能夠無縫交易代幣化資產，同時遵守全球法規，重塑金融的未來。

幣種名稱WHITE

排名No.208

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.00%

流通供應量650,000,000,000

最大供應量1,000,000,000,000

總供應量1,000,000,000,000

流通率0.65%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.001644277479878745,2025-03-04

最低價0.000000247894022727,2024-10-01

所屬公鏈ETH

簡介WhiteRock 是一種現實世界資產協議，旨在將股票、債券、房地產、期權和衍生品等傳統金融資產的經濟權利代幣化。透過將傳統金融與區塊鏈連接起來，WhiteRock 釋放了全球流動性，並簡化了股票、固定收益和其他投資的獲取途徑。 WhiteRock 專注於透明度和效率，使用戶能夠無縫交易代幣化資產，同時遵守全球法規，重塑金融的未來。

所屬板塊

社媒

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