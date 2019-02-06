WBTC

WBTC（Wrapped Bitcoin）是一種和比特幣掛鉤的ERC20代幣，將於美國太平洋時間1月30日下午5點（北京時間 1月31日上午9點）正式上線。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren（之前名為Republic Protocol）等區塊鏈專案聯合推出，該代幣在以太坊上發行，實現與比特幣1:1掛鉤，所有發行的WBTC都會得到比特幣的支持，託管人存儲的每個比特幣都能夠與發行的WBTC總數對應，並且可在鏈上驗證，只有經商家批准，託管人才能鑄造WBTC，而當持有人將WBTC兌換成比特幣時，WBTC將被銷毀。

幣種名稱WBTC

排名No.9404

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）97,295.96%

流通供應量129,018.23968189

最大供應量0

總供應量129,018.23968189

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價111556.69168366172,2025-05-22

最低價3330.11634888,2019-02-06

所屬公鏈ETH

簡介WBTC（Wrapped Bitcoin）是一種和比特幣掛鉤的ERC20代幣，將於美國太平洋時間1月30日下午5點（北京時間 1月31日上午9點）正式上線。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren（之前名為Republic Protocol）等區塊鏈專案聯合推出，該代幣在以太坊上發行，實現與比特幣1:1掛鉤，所有發行的WBTC都會得到比特幣的支持，託管人存儲的每個比特幣都能夠與發行的WBTC總數對應，並且可在鏈上驗證，只有經商家批准，託管人才能鑄造WBTC，而當持有人將WBTC兌換成比特幣時，WBTC將被銷毀。

所屬板塊

社媒

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