WAV

WaveWorld 是第一個在 Sui & MOVE 上結合 GameFi、DeFi 和 AI 智慧交易的區塊鏈平台。可透過 Telegram、Twitter、LINE 訪問，它為 Web2 和 Web3 用戶架起橋樑，實現無縫遊戲、交易和 DeFi——無需額外的應用程式！在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代幣的最快、最簡單、最安全的平台。

幣種名稱WAV

排名No.

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0

流通供應量--

最大供應量0

總供應量1,000,000,000

流通率%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價,

最低價,

所屬公鏈SUI

簡介WaveWorld 是第一個在 Sui & MOVE 上結合 GameFi、DeFi 和 AI 智慧交易的區塊鏈平台。可透過 Telegram、Twitter、LINE 訪問，它為 Web2 和 Web3 用戶架起橋樑，實現無縫遊戲、交易和 DeFi——無需額外的應用程式！在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代幣的最快、最簡單、最安全的平台。

所屬板塊

社媒

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