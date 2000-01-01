WaveWorld 是第一個在 Sui & MOVE 上結合 GameFi、DeFi 和 AI 智慧交易的區塊鏈平台。可透過 Telegram、Twitter、LINE 訪問，它為 Web2 和 Web3 用戶架起橋樑，實現無縫遊戲、交易和 DeFi——無需額外的應用程式！在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代幣的最快、最簡單、最安全的平台。
幣種名稱WAV
排名No.
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0
流通供應量--
最大供應量0
總供應量1,000,000,000
流通率%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價,
最低價,
所屬公鏈SUI
簡介WaveWorld 是第一個在 Sui & MOVE 上結合 GameFi、DeFi 和 AI 智慧交易的區塊鏈平台。可透過 Telegram、Twitter、LINE 訪問，它為 Web2 和 Web3 用戶架起橋樑，實現無縫遊戲、交易和 DeFi——無需額外的應用程式！在 Sui、Aptos 和 Movement 上的任何 DEX 上交易任何代幣的最快、最簡單、最安全的平台。
所屬板塊
社媒
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